Ciao ciao Napoli, me ne vado all’istante | Conte non ha fatto nulla per trattenerlo

Il giocatore saluta Napoli dopo tanti anni: Antonio Conte non lo considerava più al centro del progetto

Il mercato del Napoli è stato caratterizzato soprattutto dalla partenza a sorpresa di Kvicha Kvaratskelia. L’esterno georgiano, dopo la volontà di andare via questa estate ed un rinnovo di contratto ancora in ballo con la società partenopea, ha deciso di accettare la corte del Paris Saint-Germain già nel mercato di gennaio.

Una decisione che ha colto di sorpresa sia la società che il suo allenatore, Antonio Conte, che si è detto deluso da questa scelta da parte dell’oramai suo ex giocatore. Il ds Manna ha prova fino all’ultimo giorno di mercato ad investire i 75 milioni incassati dal giocatore, ma quasi ogni trattativa è naufragata sul nascere.

Si è provato a portare in Campania un giovane di grande prospettiva come Comuzzo della Fiorentina, ma le elevatissime richieste di Commisso non hanno permesso di concludere l’affare. Si è fatto un tentativo per Saint Maximin, ma all’ultimo il giocatore è rimasto in Arabia. Infine, è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Milan, Noah Okafor.

Intanto, un giocatore che ha fatto la storia recente del club azzurro ha lasciato il Napoli. Per Conte non rientrava più nei piani tecnici e lui ha deciso di provare una nuova esperienza.

Napoli, se ne è andato: per Conte era fuori dai piani

Il Napoli dice addio definitivamente a Mario Rui. Il terzino portoghese, vincitore dell’ultimo scudetto azzurro, è stato messo fuori rosa da Antonio Conte perchè non rientrava più nei suoi piani tecnico-tattici. Una decisioni che ha aperto riflessioni nel ragazzo.

Adesso, su di lui, ci sono vari interessi dall’estero, soprattutto per quanto riguarda la MLS, dove ci sarebbe una trattativa molto avanzata con l’Atlanta United. Ma il giocatore, nelle ultime ore, sarebbe potuto finire in una big italiana. Ecco di chi si tratta.

Mario Rui, a gennaio una big italiana ha pensato a lui

Mario Rui ha deciso di lasciare il Napoli, ma a gennaio sarebbe potuto rimanere in Italia. Infatti, se fosse sfumato l’arrivo di Zalewski dalla Roma e visto il poco tempo a disposizione, l’Inter aveva pensato a lui.

Poi il polacco è arrivato in nerazzurro ed è stato decisivo nel derby, quindi per lui si aprono le porte del campionato statunitense ed una nuova esperienza di vita.