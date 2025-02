Altro esonero in Serie A, la posizione del club è chiara | Serve immediatamente una scossa

Un’altra panchina di Serie A traballa, la dirigenza sembra aver finito la pazienza

Non esiste una stagione di Serie A che non preveda il classico valzer di allenatori tra le panchine delle squadre.

Anche durante questa stagione diverse squadre italiane hanno cambiato il proprio tecnico a stagione iniziata. Ben 6 gli allenatori che hanno lasciato la propria panchina in questi primi 6 mesi di campionato.

Ben due allenatori per la Roma che ha salutato sia che Daniele De Rossi. A far compagnia ai due ex giallo rossi ci sono Fonseca, esonerato dalla panchina del Milan, Nesta, via dal Monza, Gilardino, che ha salutato il Genoa per far spazio a Patrick Evra, ed infine Luca Gotti che ha lasciato la panchina del Lecce.

Difficile pensare che le ultime 15 giornate non riserveranno altri cambiamenti in panchina. Tra le panchine in bilico ci sarebbe quella di una squadra proveniente dall’Emilia-Romagna.

Pecchia, per adesso nessun esonero, il Parma resta nelle sue mani

Intervistato nel post partita di Parma-Lecce, Mauro Pederzoli, DS del Parma, ha parlato del proprio allenatore e dei risultati della squadra: “E’ una serata amara, un momento non facile. Mi sembrava giusto come club essere qui a parlare e a spiegare. Non c’è altro, togliamo dubbi, non c’è nessun esonero nell’aria”.

Salva quindi per adesso la panchina di Pecchia, appare chiaro però che nonostante le parole del DS l’operato dell’allenatore sarà messo sotto la lente d’ingrandimento da questo momento in poi. Ciò avverrà probabilmente fin dal prossimo incontro dei crociati contro il Cagliari di Davide Nicola.

Pederzoli non è rimasto fermo sul mercato

Il DS ha poi parlato di come la dirigenza abbia cercato di dare una scossa muovendosi sul mercato. Ben 5 nuovi arrivi per il Parma di Pecchia, rinforzi che faranno sicuramente comodo all’allenatore artefice della promozione dei crociati.

Tra di essi figura anche Milan Djuric, attaccante con una discreta esperienza del campionato italiano. L’operazione per portare il classe 1990 a Parma sembra esser costata intorno al milione e mezzo di euro. Il bosniaco ha già collezionato due presenze con la maglia dei crociati contro Milan e Lecce.