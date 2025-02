Ladri in casa del calciatore, che choc per la famiglia | Li ha affrontati direttamente

Il calciatore di Serie A in rientro al suo appartamento ha sorpreso i malintenzionati nei pressi della sua abitazione

Si è spesso discusso su quanto sia corretto che gli atleti di Serie A espongano le proprie spese e tenore di vita sui social.

La figura del calciatore in generale è considerata ovviamente tra le più benestanti nel mondo sportivo. Stipendi da capogiro, cifre impensabili per la stra grande maggioranza dei cittadini italiani.

L’esposizione mediatica poi porta gli atleti a non avere praticamente nessun segreto sui propri possedimenti, ciò non può che facilitare il lavoro di alcuni malintenzionati disposti a tutto pur di impadronirsi di una parte della loro ricchezza.

Purtroppo nonostante l’avanzare della tecnologia e dei sistemi di sicurezza sentiamo ancora spesso di tentativi di rapina ai danni di personalità provenienti dal mondo del calcio.

Che spavento per Meret, il portiere ha messo in fuga i ladri!

La sera del 21 gennaio sarà sicuramente difficile da dimenticare per il portiere del Napoli Alex Meret. Al suo rientro a casa a Pozzuoli l’ex Udinese ha sorpreso delle persone mentre tentavano di intrufolarsi nella sua abitazione. La reazione del portiere è stata quella di urlare attirando l’attenzione dei malintenzionati che si sono dati alla fuga immediatamente. Il calciatore ha poi contattato le forze dell’ordine per denunciare l’accaduto.

Serata che si è quindi conclusa soltanto con un grande spavento, adesso il portiere è libero di concentrarsi sul resto della stagione e sul possibile rinnovo.

Ultimo anno a Napoli? I partenopei guardando in Francia

Proprio il rinnovo potrebbe essere un’altra grana per il portiere campione d’Europa con la nazionale italiana nel 2021. Sulle tracce del portiere ci potrebbe essere anche l’Inter di Simone Inzaghi che sembrerebbe del tutto intenzionata di sostituire un non giovanissimo Yann Sommer. Nel frattempo il Napoli avrebbe puntato a Lucas Chevalier, portiere del Lille a cui starebbe pensando anche il Paris Saint Germain per sostituire Donnarumma.

Con la maglia del Napoli Meret ha quasi raggiunto le 200 presenze, aggiungendo al proprio palmares una Coppa Italia e uno scudetto. Chissà se l’azzurro riuscirà a vincere altri titoli prima di lasciare la città campana.