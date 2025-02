Clamoroso Juve, persi 80 milioni così | Errore madornale di Giuntoli

La Juventus commette un errore madornale e perde 80 milioni sicuri dal calciomercato

L’andamento in questa stagione della Juventus non è stato quello auspicato all’inizio dell’estate. La società bianconera, infatti, ha iniziato un nuovo progetto tecnico rivoluzionando ogni aspetto dell’area sportiva. A capo è stato messo un dirigente esperto come Cristiano Giuntoli. In panchina, al posto di Massimiliano Allegri, è stato preso Thiago Motta. Mentre la rosa è stata rinnovata radicalmente.

Ma, come anticipato, le cose non stanno andando come sperato, perchè il progetto tattico è un po’ più indietro rispetto alle previsioni e l’ambiente non ha preso bene la cosa, tanto da mettere addirittura in discussione il nuovo allenatore. A gennaio, la squadra, è stata rinforzata con tanti acquisti, soprattutto quello di Kolo Muani che sta già dimostrando il proprio valore in campo.

Ma per la società bianconera inizia ad esserci un po’ di rammarico per quanto riguarda un giocatore in particolare. Infatti, il ragazzo, da quando è andato via dalla Juventus, sta facendo veramente molto bene tanto da essere cercato da tantissime società.

Le big d’Europa si stanno sfidando per averlo. Il rammarico, per la Juventus, è che da una eventuale sua cessione avrebbe potuto ricavare molto di più di quanto preso in estate. I tifosi non l’hanno presa benissimo.

Juventus, sul mercato persi 80 milioni di euro

Questa estate, la società bianconera, di comune accordo con Thiago Motta, ha deciso di sacrificare sul mercato un giovane molto interessante come Dean Huijsen, difensore olandese che era appena rientrato dal prestito alla Roma.

E il rammarico per averlo ceduto a soli 18 milioni di euro è molto alto, visto che il giocatore sta facendo benissimo al Bournemouth, in Premier League, ed è cercato da grandissime squadre come Manchester City e Real Madrid disposte ad arrivare ad offrire fino ad 80 milioni di euro. Un vero peccato per i bianconeri.

Juventus, ora alla ricerca della continuità

La Juventus, adesso, dopo la chiusura del mercato, dovrà andare verso la ricerca della continuità in campo. Troppi i pareggi che hanno fatto perdere fin da subito la scia per lottare per la vittoria dello scudetto. Dunque, adesso, l’obiettivo vitale, specie per i conti, è la qualificazione in Champions League.

E con un Kolo Muani in questo stato di forma, si può sperare bene. Ma, ovviamente, è necessario che anche il resto della squadra inizi a girare a pieno ritmo.