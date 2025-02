Non ha passato le visite mediche | Trasferimento annullato: che beffa in Serie A

Il giocatore proveniente dalla Ligue 1 non ha superato le visite mediche con il grande club italiano, salta la trattativa

Il mercato di gennaio sta riservando la maggior parte dei suoi colpi di scena proprio per il finale, diverse le trattative che si stanno concludendo e altrettante quelle che stanno sfumando all’improvviso.

Tornano anche a far parlare alcuni nomi che potevano approdare in Serie A già quest’estate, tra di essi c’è Kevin Danso.

Il giocatore del Lens era già stato avvicinato dalla Roma durante il mese di agosto nella scorsa finestra di mercato. Purtroppo per i giallorossi il difensore austriaco non ha superato le visite mediche non ottenendo l’idoneità sportiva per giocare nel campionato italiano.

Il giocatore ha suscitato l’interesse di un altro grande club di Serie A, che sia arrivato il momento di vederlo in Italia?

Danso, è successo di nuovo! Non supera le visite mediche con i bianconeri

Purtroppo per il difensore austriaco la storia si è ripetuta, Kevin Danso non ha superato le visite mediche richieste dalla Juventus. I bianconeri avevano raggiunto l’accordo con il Lens ma anche questa volta il giocatore non ha ottenuto l’idoneità sportiva necessaria per giocare nel campionato italiano.

Trattativa quindi sfumata, i bianconeri dovranno tornare a guardare sul mercato per trovare un nuovo sostituto, date anche le grosse assenze dovute agli infortuni che da mesi impediscono alla Juventus di avere tutti i giocatori a disposizione.

Il Tottenham ne approfitta, il futuro dell’austriaco sarà in Premier League

Kevin Danso lascerà comunque la Ligue 1, il Tottenham ha già chiuso la trattativa per portare l’austriaco in Premier League grazie alla formula del prestito con l’obbligo di riscatto. Cifra fissata a 24 milioni per il difensore classe 1998 che indosserà la maglia numero 4 degli Spurs.

Non è un segreto che il regolamento del campionato inglese sia meno restrittivo per quanto riguarda l’idoneità sportiva degli atleti. I tifosi nerazzurri lo hanno potuto osservare anche con il caso di Christian Eriksen, che ha dovuto lasciare l’Inter in quanto non più idoneo all’attività sportiva, a causa del defibrillatore sottocutaneo impiantato al giocatore in seguito al malore che ha colpito il danese durante Euro 2021.