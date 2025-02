Addio Inter, firma per un’altra di Serie A | Ufficiale la separazione

Per l’Inter arriva un altro addio in questo mese di calciomercato: va in un’altra squadra di Serie A?

La società nerazzurra, da quando è arrivato il fondo statunitense di Oaktree, ha cambiato modus operandi rispetto al passato. Innanzitutto, la presidenza è stata affidata a Beppe Marotta che è anche il CEO della società. Ma anche per quanto riguarda le linee guida in sede di calciomercato le cose dovranno cambiare.

Il fondo ha detto basta ad acquisti di giocatori over 30 e ha intenzione di dare una scossa rispetto alla gestione Zhang. In primis, vuole abbassare l’età media della rosa, acquistando giocatori giovani e pronti che possano creare valore alla squadra. Non solo, ma l’intenzione, soprattutto in un momento in cui ci si avvicina al pareggio di bilancio, è quello di abbassare i costi della rosa.

Ulteriormente, Oaktree ha anche intenzione di abbassare il monte ingaggi della squadra in modo visto che, ad oggi, rappresenta di gran lunga quello più elevato dell’intera Serie A. Inoltre, è anche in cantiere il progetto dell’Under 23 che dovrebbe partire nella prossima stagione.

Intanto, il club nerazzurro, ha ufficializzato un altro addio in questo mese di mercato. La separazione è ufficiale e probabilmente la prossima destinazione sarà in un altro club di Serie A.

Inter, ufficiale un altro addio

L’Inter, dunque, rende ufficiale attraverso i propri canali ufficiali un altro addio in questo mese caratterizzato dal calciomercato. Non solo per quanto riguarda i giocatori, ma anche sul lato dirigenziale c’è un addio.

Si tratta di quello di Alessandro Antonello, CEO Corporate, che in questo anno si è occupato molto della questione inerente agli sponsor e allo stadio. Di lui si dice che possa andare a svolgere lo stesso ruolo alla Roma.

Inter, rivoluzione in società?

Al momento del suo arrivo, il fondo Oaktree, aveva annunciato di voler mantenere interamente la dirigenza che, in questi anni, ha fatto la fortuna del club nerazzurro in un momento di difficoltà. L’impressione, però, è che non sia così.

Oltre all’addio di Antonello, potrebbe esserci anche quello di Danovaro, suo braccio destro. E se dovessero trovarsi dei sostituti all’altezza, occhio alle posizioni dello stesso Marotta e di Ausilio.