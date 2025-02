Prenotato per la prossima stagione: colpaccio Fiorentina | Con lui in squadra nessun obiettivo è precluso

La Fiorentina mette a segno un gran colpo per la prossima stagione che accende di entusiasmo la piazza Viola

Il calciomercato di gennaio si è appena concluso e tante squadre stanno già programmando da parecchi mesi il proprio futuro per costruire le rose della prossima stagione. Una di queste è sicuramente l’Inter, che sta cercando, per ordine della nuova proprietà di Oaktree, di svecchiare l’organico, ma renderlo allo stesso tempo competitivo in Italia ed in Europa.

Lo stesso sta facendo il Milan, che dopo lo scudetto, sta vivendo anni particolari. Ma con Sergio Conceicao in panchina, i rossoneri vogliono programmare un futuro che sia degno della storia del club. Dopo aver acquistato Walker e Gimenez, i rossoneri hanno intenzione di intervenire anche nel reparto arretrato e il profilo preferito è quello di Samuele Ricci.

Anche l’Atalanta ha deciso di anticipare un colpo che era previsto per la prossima stagione ed è quello di Daniel Maldini, giocatore che era seguito da tantissime grandi squadre, tra cui l’Inter.

Intanto, la Fiorentina, si è già portata avanti con il lavoro e vuole mettere a segno un colpo molto interessante in vista della prossima stagione. Il giocatore potrebbe accettare la corte Viola già adesso.

Fiorentina, colpo interessante per Palladino

La Fiorentina è pronta a mettere a segno un colpo molto interessante. La dirigenza gigliata, infatti, sta spingendo molto per portare a Firenze l’attaccante classe 2006, Tzimas, ingaggiato dal Norimberga in prestito con diritto di riscatto dal PAOK Salonicco. Un giocatore per cui già a gennaio sono partiti i primi dialoghi.

La società del presidente Rocco Commisso, infatti, avrebbe offerto 4-5 milioni di euro alla società tedesca per interrompere il prestito e 18 milioni al club greco per la cessione del cartellino. Ma l’offerta è stata rifiutata. Sul giocatore anche il Brighton.

Mercato, grandi colpi della società Viola

La Fiorentina, in questo mercato di gennaio, è riuscita a mettere a segno dei colpi molto interessanti. Innanzitutto, chi si è già ambientato benissimo è stato l’ex centrocampista di Verona e Napoli, Folorunsho, che non sta facendo rimpiangere le ottime prestazioni di Bove.

Il colpo ad effetto è stato quello di Nicolò Zaniolo che dopo soli sei mesi ha detto addio all‘Atalanta e si è trasferito a Firenze per provare a ritornare il giocatore che abbiamo visto solamente a sprazzi.