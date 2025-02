Sta tornando Milinkovic-Savic | Firma in Serie A: destinazione a sorpresa

Milinkovic-Savic potrebbe ritornare in Serie A e la destinazione avrebbe davvero del clamoroso

Il mercato di gennaio si è appena concluso e tanti sono stati gli affari fatti, anche in maniera clamorosa. Sicuramente, quello più roboante è stato il passaggio di Kvicha Kvaratskelia dal Napoli al Paris Saint-Germain. Anche il Milan è stato molto attivo e sono molto interessanti gli arrivi di Walker e Santiago Gimenez.

L’Inter, dopo aver fatto partire Buchanan e Palacios in prestito, ha ufficializzato l’arrivo di Zalewski dalla Roma. E la Juventus ha puntellato la difesa con l’arrivo di Veiga e Kelly. Insomma, tanti movimenti che hanno in parte modificato gli assetti delle squadre che, però, lavorano già per il mercato estivo.

Infatti, la programmazione è già partita da parecchi mesi e qualcuno ha già concluso qualche affare. E’ l’esempio dell’Inter che ha praticamente preso il centrocampista croato Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria. Così come il Milan che è veramente molto vicino ad acquistare dal Torino, Samuele Ricci.

Intanto, in Serie A, potrebbe esserci un clamoroso ritorno. Infatti, potrebbe ritornare il centrocampista serbo, Milinkovic-Savic. E la sua prossima destinazione è veramente clamorosa.

Milinkovic-Savic torna in Serie A? Ecco chi lo vuole

Milinkovic-Savic potrebbe ritornare in Serie A. Il centrocampista serbo, infatti, dopo due anni fatti alla grande in Arabia Saudita, vorrebbe ritornare nel paese che lo ha consacrato a livello calcistico.

Sul giocatore, secondo quanto riportato da InterLive.it, ci sarebbe clamorosamente la Lazio che non ha mai dimenticato il suo ex giocatore e vorrebbe fare un regalo ai tifosi, riportandolo alla corte di Baroni in maglia biancoceleste. Una suggestione che i tifosi laziali si augurano possa realizzarsi, anche se l’operazione non è ovviamente semplice da concludere.

Serie A, tante squadra hanno cercato il serbo

In passato, tante squadre hanno provato ad acquistare dalla Lazio il centrocampista serbo. Ci ha pensato sicuramente la Juventus, che dopo l’addio di Pogba, avrebbe voluto avere un giocatore dalle caratteristiche simili. Ma trattare con Lotito non è mai semplice.

Anche il Milan ha provato a portarlo in rossonero, ma anche qui, nonostante la trattativa imbastita da Leonardo, non se ne è fatto più nulla e il giocatore è rimasto in maglia biancoceleste.