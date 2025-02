Incubo doping per Sinner | Nuovo annuncio contro il tennista: le cose si mettono veramente male

Angelo Cascella, avvocato di Jannik Sinner, ha recentemente parlato del caso di presunto doping del campione

La carriera di Jannik Sinner è da tempo decollata con grandissimi risultati. Il campione italiano è fresco della sua terza vittoria in un Grande Slam, arrivata all’Australian Open in finale contro il tedesco Alexander Zverev.

Il volto di Sinner è in poco tempo diventato un simbolo di orgoglio per tutti gli italiani appassionati di sport. Avere un italiano a capo della classifica ATP non è di certo qualcosa che tutti si sarebbero aspettati fino a qualche anno fa.

Una carriera che avrebbe potuto incontrare una terribile battuta d’arresto la scorsa estate dopo le indagini dell’ITIA, ente proposto ai controlli anti doping nel mondo del tennis. Durante il torneo di Indian Wells il campione fu ritrovato positivo al clostebol, sostanza anabolizzante proibita per gli atleti.

La vicenda sembrava essersi conclusa il 28 settembre 2024 quando l’Agenzia Mondiale Antidoping ha assolto Jannik quando fu dimostrato che il campione avesse assunto la sostanza in maniera totalmente involontaria. Questa questione ha generato molte polemiche anche tra i colleghi di Sinner.

Sinner, parla l’avvocato “La quantità non era rilevante”

Purtroppo per Jannik la questione non è ancora conclusa del tutto: tra il 16 e il 17 Aprile il caso verrà nuovamente analizzato dal TAS di Losanna.

Intervistato recentemente da lidentita.it, l’avvocato del campione italiano, Angelo Cascella, ha spiegato che: “Il risultato delle analisi è oggettivo, ed è pacifico che una sostanza vietata sia stata trovata nel corpo dell’atleta“. Tuttavia secondo Cascella la quantità non dovrebbe essere rilevante ai fini della violazione.

Negligenza o semplice errore accidentale?

La questione verterà tutto sulla buona fede di Sinner e sulle modalità di assunzione della sostanza. Il clostebol sarebbe stato assorbito in modo accidentale tramite uno spray per curare una ferita subita dal tennista. Cascella ha sottolineato come questo non sia il primo caso di doping accidentale, non sarebbe la prima volta in cui l’atleta subirebbe una pena minima.

Ai fan del giovane talento altoatesino non resta che attendere la decisione del TAS sperando che questa non affossi al carriera del campione.