Donnarumma all’Inter, svolta clamorosa | Arriva l’annuncio ufficiale

Si parla ancora del futuro di Gigio Donnarumma all’Inter. Su questo arrivano parole molto importanti

Il futuro di Gigio Donnarumma è ancora tutto da scrivere. Il portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana sta trattando con il club francese per il rinnovo del contratto, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. Sempre dal paese transalpino, arrivano voci di una possibile interruzione di ogni trattativa di qui a breve se non verrà trovata una quadra.

Sicuramente, quella dell’ex Milan, è una situazione da monitorare accuratamente, perchè dall’Italia e Francia arrivano con sempre maggiore insistenza retroscena su un possibile interesse dell’Inter per Donnarumma già in vista della prossima stagione. Si sa come il portiere sia da sempre un pallino del presidente interista, Beppe Marotta, che avrebbe voluto averlo già ai tempi della Juventus.

Non solo, ma anche il preparatore dei portieri attualmente all’Inter, Spinelli, è stato suo preparatore al PSG ed è un suo grande amico. Se a questo aggiungiamo il fatto che Donnarumma è anche molto amico del gruppo italiano presente nella squadra nerazzurra, ecco che le indiscrezioni diventano ancora più suggestive.

Intanto, arriva un annuncio importante sul futuro del portiere. Parole che possono fare capire qual è la situazione in questo momento per quanto riguarda il ragazzo.

Donnarumma-Inter, arrivano le parole sul suo futuro

Donnarumma, qualche tempo fa, aveva detto espressamente di voler rimanere al Paris Saint-Germain e che la squadra francese era casa sua. Che siano parole di circostanza o meno non è dato saperlo. Ma il feeling con Luis Enrique non è mai sbocciato e questo rappresenta un problema.

E proprio il tecnico spagnolo ha parlato del suo portiere: “Vogliamo giocatori che vogliono giocare qui. Quando qualcuno vuole giocare qui e rappresentare una città come Parigi, bisogna avere questa voglia perchè ci saranno molte difficoltà”.

Donnarumma all’Inter? Le condizioni

Per far avverare il sogno Donnarumma all’Inter, però, ci vogliono delle condizioni in particolare. In primis, capire cosa fare con Yann Sommer. Sappiamo che Oaktree vuole ringiovanire la rosa e i nerazzurri hanno una clausola di uscita per lo svizzero.

Occhio anche all’ingaggio dell’ex Milan che, a Parigi, percepisce una cifra di circa 10 milioni più bonus. Per andare a Milano, dovrebbe ridurlo a circa 6 o 7 milioni di euro netti a stagione.