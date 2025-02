Arriva già l’esonero | Decisione shock dei rossoneri: cacciato il tecnico

La società rossonera ha deciso: il tecnico è stato esonerato. Decisivi i risultati negativi ottenuti

In questa stagione, sono già tanti gli allenatori che sono stati esonerati e tanti quelli che sono attualmente in discussione. La Roma, in Italia, è stata la società che ha fatto parlare di sè maggiormente in questo senso. Infatti, la società giallorossa è al terzo allenatore diverso sulla propria panchina in questa stagione.

Il primo era stato Daniele De Rossi, che dopo aver fatto bene la stagione scorsa, è rimasto a capo della squadra. Ma dopo soli quattro turni di campionato e tanti dissapori con la società, è stato esonerato. Al suo posto, i capitolini, hanno chiamato il tecnico croato Ivan Juric. Anche lui, però, non ha legato molto con l’ambiente e, soprattutto, con alcuni dei senatori della squadra.

A risentirne sono stati i risultati e, dunque, anche in questo caso la società ha propeso per l’esonero. A quel punto, la svolta definitiva è arrivata con il richiamo, per la terza volta sulla panchina della Roma, di Claudio Ranieri che, attualmente, sta facendo risalire la squadra.

Intanto, un altro esonero è stato ufficializzato. La squadra rossonera, in virtù dei cattivi risultati, ha deciso di licenziare il tecnico. Una scelta che di sicuro ha scosso molto l’ambiente e la squadra.

Arriva l’esonero: la società rossonera ha deciso

Dunque, arriva un altro esonero. La società oramai ha preso la decisione definitiva. Jorge Sampaoli non è più l’allenatore del Rennes. Il tecnico paga i cattivi risultati che hanno portato a ben sette sconfitte in dieci partite e al sedicesimo posto in classifica.

Al suo posto è già stato chiamato Habib Heye, tecnico che era stato contattato in passato per prendere il posto di Bruno Genesio nel 2023. Dunque, altro ribaltone in panchina.

Cambi in panchina, Fonseca trova subito squadra

A proposito di cambi in panchina, l’ex allenatore del Milan ha subito trovato una nuova esperienza e una nuova squadra pronta a puntare su di lui. Dopo l’esonero del Milan, c’è stata la risoluzione del contratto.

Il Belgio, poi, ha deciso di affidarsi al portoghese dopo l’esonero del ct Tedesco. Una scelta sicuramente importante per una squadra che ha sempre dimostrato di dare il meglio giocando un calcio molto offensivo.