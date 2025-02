Tegola per i nerazzurri, infortunio choc | Stagione finita: che grana per il tecnico

Duro colpo per i nerazzurri, perdono un importante tassello per la loro difesa

La stagione in corso è stata indubbiamente segnata dai numerosissimi infortuni subiti dai calciatori di Serie A e non solo.

In tutta Europa la questione ha sollevato diverse polemiche sui fittissimi ritmi al quale gli atleti delle squadre più importanti debbano sottostare, basti pensare al grave infortunio di Rodri del Manchester City o di Carvajal del Real Madrid.

In Serie A abbiamo l’esempio di Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna che a causa della Uefa Champions League si sono ritrovate a dover giocare 8 partite in più di cui 4 in trasferta fuori dall’Italia.

Ognuna di queste squadre ha dovuto far fronte ai problemi fisici derivati dall’altissimo minutaggio alla quale i propri giocatori sono stati sottoposti. L’inizio del nuovo anno non ha portato a nessun cambiamento nel trend osservato finora.

Scalvini, infortunio pesantissimo: fuori per almeno 3 mesi!

Un nuovo nome va ad aggiungersi tra coloro che hanno pagato duramente il fittissimo calendario della stagione corrente: Giorgio Scalvini. Il giovanissimo difensore nerazzurro ha abbandonato il campo di gioco durante lo scontro di Champions League contro il Barcellona. Nei minuti finali Scalvini ha subito un infortunio alla spalla che purtroppo porterà il giocatore a star lontano dai campi per un po’.

Il difensore dovrà essere operato alla spalla e i tempi di recupero non saranno sicuramente di lieve entità. Per il giovane classe 2003 ci saranno almeno 3 mesi lontani dal campo di gioco.

Gli infortuni mettono l’Atalanta in stato di emergenza

Giorgio Scalvini va ad aggiungersi alla già lunga lista di calciatori nerazzurri che vanno a riempire l’infermeria della squadra bergamasca. Oltre al giovane difensore Gian Piero Gasperini dovrà far a meno di: Kolasinac, anche per lui un infortunio rimediato contro il Barcellona, Lookman, ifnortunio al ginocchio, Kossonou, operato per un problema all’adduttore, e Scamacca, il cui infortunio al crociato non gli ha ancora permesso di esordire in questa stagione di Serie A.

Una sfida non da poco per il tecnico vincitore della scorsa Uefa Europa League, che dovrà fare ancora a meno di diversi nomi che avrebbero fatto sicuramente comodo alla stagione dell’Atalanta.