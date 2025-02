Theo Hernandez via dal Milan, clamoroso davvero | Resta a vivere a Milano

Theo Hernandez potrebbe andare via dal Milan, ma il giocatore resterebbe a vivere a Milano

La stagione del Milan, fino a questo momento, ha regalato poche gioie e tanti punti di discontinuità. La squadra rossonera, nonostante molti elementi di talento all’interno della rosa, non è riuscita a mostrare carattere in questa prima parte della sua stagione. Addirittura, nell’ultimo turno di Champions League, ha clamorosamente fallito l’accesso tra le prime otto che era completamente alla portata.

I sussulti sono stati pochi: dalla vittoria contro il Real Madrid, fino al derby d’andata e alla vittoria della Supercoppa Italia sempre contro l’Inter. Per il resto, solo risultati altalenanti e sorprendenti. Tutto questo, ad esempio, ha portato all’esonero di Paulo Fonseca che non è riuscito a dare il suo imprinting alla squadra.

Al suo posto è arrivato Sergio Conceicao che ha, soprattutto inizialmente, dato una scossa alla squadra, ma nei fatti si sta ritrovando nella stessa posizione del suo collega e connazionale. E il mercato di gennaio sta dimostrando questo, visto che i rossoneri stanno portando avanti una vera e propria rivoluzione.

Intanto, una notizia incredibile riguarda Theo Hernandez. Il giocatore potrebbe lasciare il Milan, anche se, per quanto riguarda la sua vita privata, non andrebbe ad abitare fuori Milano.

Milan, Theo Hernandez può partire

Theo Hernandez può partire. E’ questa la notizia clamorosa rivelata da La Gazzetta dello Sport. Infatti, stando al quotidiano, nei giorni scorsi, il Como avrebbe avanzato un’offerta da oltre 40 milioni di euro per il terzino francese. Una cifra enorme che dimostra quanto sia ricca la proprietà Hortono e quali siano le sue ambizioni.

Il giocatore avrebbe rifiutato, ma il futuro rimane nebuloso, dal momento che il rinnovo di contratto alle cifre desiderate, ad oggi, sembra tardare ed il giugno del 2026 si avvicina sempre di più.

Theo, una stagione particolare

La stagione di Theo Hernandez, fino a questo momento, non è stata delle migliori. Il francese, soprattutto in fase difensiva, ha avuto dei cali di concentrazione a cui non ci aveva abituati fino a questo momento.

Qualche sussulto lo ha avuto, soprattutto nei due derby vinti, ma per il resto, i tifosi rossoneri, si aspettano di vedere presto il giocatore che ha dominato la fascia sinistra rossonera in queste stagioni.