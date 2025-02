Purtroppo Thiago Motta non potrà contare su di lui | Tegola pesantissima per la Juve

La panchina di Thiago Motta rischia di accorciarsi ulteriormente dopo l’infortunio di Kalulu, paura per il difensore.

La prima parte di stagione dei bianconeri di Thiago Motta è stata sfortunatamente segnata dai numerosi infortuni che hanno riempito il J Medical. Il centro medico della Juventus da mesi lotta per riportare al più presto in campo alcuni dei talenti dei bianconeri.

Tra di essi figurano ancora: Bremer, lesione al crociato, Milik, operato al menisco, Cabal, lesione al crociato, e Cambiaso, problema alla caviglia.

Purtroppo per i tifosi della vecchia signora la situazione rischia di peggiorare, lo scontro di Champions League con il Benfica non ha portato nulla di buono. La sconfitta per 2-0 non è stata l’unica brutta notizia della serata, al 15′ del primo tempo il difensore Pierre Kalulu si è fermato per un problema fisico.

Adesso il timore è quello di dover aggiungere anche il suo nome alla già lunga lista di giocatori indisponibili a causa di problemi fisici, Thiago Motta monitora la situazione con attenzione.

Motta che guaio, almeno 20 giorni di stop per Kalulu!

Purtroppo per Thiago Motta l’esito degli esami strumentali non è dei migliori: Pierre Kalulu ha subito una lesione di un tendine della coscia destra, lesione che porterà il difensore a saltare almeno 2 partite di campionato contro Empoli e Como.

Situazione davvero drammatica quella di mister Motta, che si ritrova nuovamente costretto a trovare una soluzione per la difesa bianconera già decimata a causa degli infortuni di Bremer e Cabal.

Juve, perdi un tassello fondamentale

Per Motta la perdita di Kalulu avrà sicuramente un peso non indifferente sulle scelte tattiche dell’allenatore. Il difensore fino ad adesso aveva collezionato un minutaggio davvero invidiabile. Più di 1600 minuti giocati in 19 presenze durante questa stagione di Serie A, secondo solo a Gatti per minutaggio nelle partite di campionato con la maglia bianconera.

Numeri totalmente diversi rispetti a quelli della sua ultima stagione a Milano con la maglia rossonera. Complici anche gli infortuni che hanno tenuto il giocatore lontano dai campi per gran parte della stagione. Ai tifosi juventini non resta che sperare che il giovane francese possa rientrare al più presto in pista.