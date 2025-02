“Mi fanno soffrire”, dramma Juventus | Le cose si mettono veramente male

Arrivano parole preoccupanti per tutti i tifosi della Juventus: la società deve sicuramente porre rimedio

La stagione della Juventus, fino a questo momento, non è stata all’altezza delle aspettative della vigilia. Il club bianconera, da questa estate, ha iniziato una vera e propria rivoluzione rispetto al passato, soprattutto per mettere al posto i conti a bilancio che, in questo momento, vedono un passivo davvero molto elevato.

Per farlo, è stato esonerato l’ex allenatore, Massimiliano Allegri e, al suo posto, chiamato Thiago Motta dopo l’impresa fatto con il Bologna e la storica qualificazione in Champions League. Un traguardo davvero molto importante che ha convinto Cristiano Giuntoli a puntare su di lui. Ma, per ora, la squadra, non è riuscita a trovare la continuità che ci si aspettava.

La società bianconera ha anche preso delle decisioni sicuramente non semplici, visto che ci sono giocatori che non rientrano nei piani ed altri che hanno un’età elevata e ingaggi pesanti da dover smaltire.

Uno di loro, ha usato parole preoccupanti per i tifosi juventini. Il giocatore non ha usato mezzi termini e ha puntato il dito contro la dirigenza bianconera e l’allenatore.

Juventus, il giocatore accusa: “Mi fanno soffrire”

Una delle cessioni di questo mercato di gennaio è stata quella dell’oramai ex capitano Danilo. Il brasiliano, infatti, è stato ritenuto fuori dai piani dalla società e da Thiago Motta e, dopo un grande inseguimento del Napoli, ha deciso di accettare la corte del Flamengo.

Il giocatore, però, non ha mancato di mandare frecciate ad alcuni membri del club: “Ho sofferto molto, non credo valga la pena fare nomi. Ho scritto una lettera in cui ho parlato con il cuore e che dice molto di quello che è diventata la Juventus in questo momento che tifo e tiferò sempre perchè ci sono stati momenti incredibili e magici”.

Mercato, la Juventus a caccia di un difensore

La società bianconera, intanto, è ancora alla ricerca di un difensore per il mercato di gennaio. Tanti obiettivi sono sfumati e l’infortunio di Kalulu rende ancora più complicate le cose per la squadra di Thiago Motta che deve ritrovare sè stessa.

Nelle ultime ore, Giuntoli, ha provato a trattare il difensore del Lens, Danso, ma la trattativa non è andata a buon fine e adesso bisognerà capire su chi focalizzare le attenzioni.