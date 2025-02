Lo hanno cacciato i tifosi, non c’è pace per i bianconeri | Arrivano le dimissioni irrevocabili

Ancora non c’è pace per la società bianconera che deve far fronte alle dimissioni in un periodo molto delicato

In questa stagione, sono stati tantissimi i cambi in panchina per varie squadre anche del nostro campionato. Sicuramente, la Roma, è stata la società che sotto questo punto di vista ha fatto di più. Inizialmente, la guida tecnica era stata affidata a Daniele De Rossi che aveva fatto ben sperare con le partite della passata stagione.

Ma dopo soli quattro turni, a causa – soprattutto – di vari dissapori con la società, è arrivato l’esonero e al suo posto è stato chiamato il tecnico croato Ivan Juric. Ma le cose non sono andate meglio e il mancato legame con l’ambiente e con alcuni giocatori, ha fatto in modo che i risultati non arrivassero e ci fosse l’esonero anche per lui.

La carte della certezza ha portato a Claudio Ranieri. Il tecnico testaccino è al terzo mandato con la società giallorossa e per lui ci sarà anche un ruolo da dirigente per la scelta del nuovo allenatore e per programmare la rivoluzione estiva.

Intanto, arriva la notizia clamorosa. Sono arrivate le dimissioni del dirigente della società bianconera. In un momento particolarmente delicato per la squadra, una notizia che di certo scuote l’ambiente.

Dimissioni irrevocabile: il dirigente lascia i bianconeri

Non c’è pace per l’Ascoli che, in un momento particolarmente delicato della sua storia, vista la mancanza di risultati in campo, deve registrare le dimissioni irrevocabile dell’oramai ex direttore sportivo, Emanuele Righi, che è stato contestato molto duramente da parte dei tifosi ascolani.

Il suo posto sarà preso dall’ex attaccante, Nando Sforzini, già presente nel quadro dirigenziale della società. Una decisione che sicuramente scuote l’ambiente e che dovrà far riflettere sugli errori commessi ad ogni livello.

Ascoli, non solo l’addio del ds

Per l‘Ascoli, l’addio di Righi, non è stato il solo. Infatti, qualche giorno fa è arrivato anche l’esonero del tecnico Mimmo Di Carlo. A darne l’annuncio il presidente della società attraverso i propri canali social.

Una situazione complicata quella della squadra marchigiana che, ovviamente, vuole trovare una scossa in termini di risultati in una stagione che appare maledetta.