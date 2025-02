315 milioni per Simone Inzaghi | E’ tutto vero: all’Inter sono tutti gasati

Pioggia di milioni per la società nerazzurra che è molto felice per il traguardo raggiunto con il suo allenatore

L’esperienza in Champions League dell’Inter, in questo nuovo formato, è stata fino a questo momento molto soddisfacente. La squadra nerazzurra, infatti, è riuscita ad accedere direttamente agli ottavi di finale della competizione, arrivando tra le prime otto nella maxi classifica e regalando una grande soddisfazione ai propri tifosi.

La vittoria per 3-0 a San Siro contro il Monaco ha suggellato questo splendido risultato che era iniziato con un meritatissimo pareggio in casa del Manchester City di Pep Guardiola. Anche la dirigenza ha mostrato tutta la propria soddisfazione, così come la nuova proprietà di Oaktree che vede i frutti del proprio investimento.

Questo è sicuramente un piccolo vantaggio per i nerazzurri anche per il campionato, visto che il mese di febbraio, già ingolfato di impegni di per sè, sarebbe stato ulteriormente complicato da affrontare vista l’eventualità di due partite in più.

Ma ulteriore soddisfazione la si ha anche per quanto riguarda un altro aspetto e questo è tutto merito di Simone Inzaghi. Da quando siede sulla panchina nerazzurra, la squadra ha regalato motivi di soddisfazione anche alla dirigenza.

Inter, Inzaghi la tua fortuna: 315 milioni incassati con lui

Simone Inzaghi, da quando è arrivato sulla panchina nerazzurra, al netto di qualche errore, ha fatto la fortuna del club nerazzurro. L’allenatore interista, oltre ai trofei portati in bacheca fino ad ora e ai giocatori valorizzati, ha permesso di aumentare i ricavi della società.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, i nerazzurri, dal suo arrivo a Milano, in Champions League, sono riusciti a portare nelle proprie casse la bellezza di 315 milioni di euro. Un risultato strepitoso che, senza dubbio, ha aiutato la società ad avvicinarsi molto al pareggio di bilancio che è prevista nel prossimo esercizio.

Inzaghi, un ultimo step per prendersi definitivamente i tifosi

L’accusa principale che tanti tifosi nerazzurri fanno ad Inzaghi, nonostante la vittoria del ventesimo scudetto, è quella di aver lasciato per strada due scudetti che sarebbero potuti essere alla portata.

Il tecnico, adesso, per mettere tutti d’accordo sulla bontà del suo lavoro, dovrà provare a dare continuità al successo della passata stagione. In modo da spegnere ogni genere di mugugno.