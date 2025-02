Inter, firmo subito il rinnovo fino al 2029 | Decisione sorprendente, glielo ha chiesto Marotta

Il giocatore nerazzurro firma il rinnovo fino al 2029 dopo una decisione ponderata del presidente Marotta

L’Inter sta programmando oramai da qualche mese quello che sarà il proprio futuro. La dirigenza nerazzurra, infatti, sta valutando quelli che potrebbero essere i migliori profili per la squadra dell’anno prossimo per Simone Inzaghi e che si possano adattare al meglio al progetto tecnico-tattico dell’allenatore nerazzurro.

Marotta, Ausilio e Baccin hanno intenzione di rendere la rosa ancora più competitiva rispetto a quella dell’attuale stagione e per questo si sono messi al lavoro in maniera anticipata, anche per evitare brutte sorprese e rimanere impreparati ad eventuali imprevisti di sorta. Ma alla competitività, bisogna anche abbinare alcuni diktat della nuova proprietà di Oaktree.

Il fondo statunitense, infatti, ha chiesto ai propri dirigenti di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi complessivi di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi della rosa che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Intanto, proprio in ottica della programmazione in atto, è arrivato il rinnovo del giocatore nerazzurro fino al 2029. Il ragazzo ha deciso di legarsi ulteriormente ai colori dell’Inter e di far parte della squadra anche per il futuro.

Inter, arriva il rinnovo fino al giugno del 2029

La società nerazzurra ha trovato l’accordo con il proprio gioiellino fino al 30 giugno del 2029. Si tratta del talento della squadra Primavera, De Pieri che ha firmato l’accordo fino al 30 giugno del 2029.

E’ un momento magico per il trequartista che sta giocando una stagione strepitosa con la squadra di Zanchetta e che ha anche esordito in Champions League nella vittoria decisiva contro il Monaco. Una bella soddisfazione per lui e per la sua famiglia. Ma scopriamo meglio chi è questo talentuoso classe 2006.

Inter, ecco De Pieri: ecco chi è il talento nerazzurro

De Pieri, come detto, è uno dei perni della Primavera di Andrea Zanchetta. Il tecnico si affida sempre a lui e lo impiega quasi sempre nel ruolo di esterno destro d’attacco. Ma il ragazzo ha davvero grande qualità e riesce a destreggiarsi bene anche da mezz’ala, trequartista, seconda punta ed esterno sinistro.

Adesso, è arrivato anche l’esordio in prima squadra. Un bel trampolino di lancio per un ragazzo che, se tutto andrà per il meglio, sarà uno dei perni della squadra nerazzurra Under 23.