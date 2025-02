Svolta Lautaro Martinez, cambia il suo futuro | L’annuncio scuote tutto l’ambiente nerazzurro

In una recente intervista Alejando Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato del futuro del capitano nerazzurro.



Il 2025 è indubbiamente iniziato alla grande per Lautaro Martinez, per lui già 8 gol in 8 partite, numeri decisamente diversi rispetto a quelli del 2024 che fanno ben sperare i tifosi. Tra questi anche una tripletta arrivata mercoledì sera contro il Monaco, ultimo scontro della fase a girone unico della nuova Champions League.

La tripletta di Lautaro ha consentito ai nerazzurri di restare attaccati saldamente al quarto posto della classifica generale. Tre gol di fondamentale importanza che hanno catapultato il Toro in cima alla classifica dei marcatori nerazzurri nella Champions League insieme a Sandro Mazzola.

Una serata che i tifosi interisti difficilmente dimenticheranno e che ha rafforzato maggiormente il sentimento di affetto della tifoseria nei confronti del proprio capitano. D’altro canto il palcoscenico europeo avrà indubbiamente attirato l’attenzione delle altre big europee.

Tra i tifosi adesso potrebbe crescere il timore di una maxi offerta proveniente dall’estero, il Toro farebbe comodo a molte squadre pronte anche a offrire un cospicuo ingaggio.

Camano tranquillizza: “Lautaro rimarrà a lungo all’Inter”

Intervistato recentemente da Radio Kiss Kiss, l’agente di Lautaro, Alejandro Camano, ha tranquillizzato i tifosi nerazzurri sul destino dell’attaccante argentino. Lautaro è destinato a rimanere ancora a lungo all’Inter, ha ancora 5 anni di contratto davanti a se e per adesso non ha nessuna intenzione di lasciare Milano.

Dichiarazioni che sicuramente renderanno più sereno l’ambiente nerazzurro anche in vista della doppia finestra di mercato prevista per quest’estate ma che difficilmente riserverà brutte notizie ai tifosi interisti.

“Conte? Un grande allenatore”

L’agente ha poi proseguito la propria intervista parlando anche dell’ex allenatore nerazzurro Antonio Conte. Camano afferma che grazie all’allenatore pugliese il suo pupillo è riuscito a esprimere al meglio le proprie qualità valorizzandolo adeguatamente. Fu infatti grazie all’ex tecnico che Lautaro riuscii a fare il primo grande salto di qualità verso la strada del top player.

Un percorso di crescita che non è ancora concluso, con Simone Inzaghi il Toro sembra aver trovato la sua dimensione perfetta. La scorsa stagione per lui è arrovatp anche il premio di capocannoniere della Serie A.