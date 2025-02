Tegola Milan, non giocherà la prossima partita | Errore gravissimo, Conceicao è una furia

Il Milan perde un giocatore per la prossima partita e la cosa non è piaciuta affatto a Conceicao

Il cammino del Milan in campionato ed in Champions League non sta andando come sperato alla vigilia. In Serie A, la squadra rossonera, non è stata continua e, ad oggi, si ritrova fuori dalla lotta scudetto parecchio in anticipo e in lotta per arrivare nell’Europa che conta. In Champions, invece, la sconfitta contro la Dinamo Zagabria, ha fatto sì che i rossoneri finissero fuori dalle prime otto.

Una situazione che, indubbiamente, non piace nè al nuovo allenatore, Sergio Conceicao, che più volte ha provato a spronare la squadra in conferenza stampa e nel post-partita, ma anche alla dirigenza che ha degli obiettivi che si è prefissata. Al Milan sta mancando il rendimento di tanti giocatori, soprattutto di quelli che sono i leader dello spogliatoio.

A cominciare da Theo Hernandez e Rafa Leao che a partite buone, alternato partite completamente disastrose in campo. Una problematica, anche questa, che va risolta immediatamente per ridare continuità e serenità all’ambiente.

Intanto, un giocatore salterà il prossimo impegno. A causa di un’ingenuità gestita malissimo, mancherà per la prossima partita e Sergio Conceicao non ha affatto digerito la cosa.

Milan, che ingenuità! Il giocatore salta i prossimi impegni

La partita contro la Dinamo Zagabria, rischia di essere una di quelle che può lasciare strascichi nei rossoneri. Una qualificazione tra le prime otto alla portata e che, invece, è stata gettata alle ortiche a causa di tantissime ingenuità e di un atteggiamento in campo poco volitivo.

Tra gli errori c’è stato anche quello del centrocampista Musah, che con due falli ravvicinati, prima si è preso il cartellino giallo e subito dopo quello rosso lasciando la squadra in dieci uomini. Il giocatore salterà il prossimo impegno di Champions League.

Milan, cosa sperare sul mercato?

I rossoneri, a gennaio, sono riusciti a prelevare il terzino destro del Manchester City, Kyle Walker, e hanno in programma di prelevare anche una punta che faccia gol. Il preferito è Santiago Gimenez.

Ma la dirigenza di via Aldo Rossi lavora anche per l’estate e per il centrocampo del futuro, con l’obiettivo molto vicino che è quello di Samuele Ricci del Torino.