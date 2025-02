Non voglio giocare nella Roma | Che shock per i giallorossi: delusione tremenda per Ranieri

Il giocatore ha deciso di rifiutare la Roma per restare nell’attuale squadra: delusione tremenda per i giallorossi

La stagione della Roma, fino a questo momento, non è stata delle più esaltanti. La squadra giallorossa, infatti, alla vigilia, era data come una delle candidate alla zona Europa, soprattutto per quanto fatto vedere sul finale della scorsa stagione. Nei fatti, ci sono stati momenti veramente complicati in cui la squadra è stata addirittura in lotta per non retrocedere.

Questo ha portato a ben tre allenatori diversi sulla panchina della Roma. Il primo a sedervi è stato Daniele De Rossi che, dopo sole quattro partite di campionato, è stato esonerato soprattutto per alcuni dissapori con la società. Poi, è stata la volta di Ivan Juric, il quale non è riuscito a legare nè con l’ambiente giallorosso, nè con la squadra e i suoi senatori.

Infine, per porre rimedio alle cose è stato richiamato, per la terza volta, Claudio Ranieri che adesso sarà anche chiamato ad iniziare la ricostruzione della squadra giallorossa, a partire dalla scelta dell’allenatore per la prossima stagione.

Intanto, per il mercato di gennaio, un giocatore ha deciso di voler rimanere nella sua squadra attuale e di non andare alla Roma. Una delusione sicuramente cocente per la società giallorossa.

Roma, il giocatore rifiuta i giallorossi: delusione cocente

La Roma, nel mercato di gennaio, era alla ricerca di una punta che potesse dar fiato sia a Dobvyk, sia poter essere un giocatore da affiancare al centravanti ucraino. La ricerca aveva dato alla società giallorossa la focalizzazione su un obiettivo in particolare.

Si tratta dell’attaccante georgiano del Lione, Mikatuadze. Il giocatore, però, fino a giugno, secondo quanto riportato da Footmercato, ha deciso di rimanere in Francia e di non cedere alle lusinghe giallorosse. Insomma, un acquisto che, almeno per il momento, sembra essere sfumato.

Mercato, ecco il sogno giallorosso

Per la società giallorossa il sogno di questa sessione di mercato sarebbe stato quello di riportare nella Capitale, Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro ricambiava il flirt giallorosso, ma la valutazione da 45 milioni di euro dell’Inter ha fatto naufragare l’affare.

Le cose potrebbero riaprirsi in estate, quando i giallorossi potrebbero avere le disponibilità adatte ad affondare il colpo sul giocatore. E l’Inter non si opporrebbe.