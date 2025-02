La Lazio senza allenatore, clamoroso davvero | Non è colpa di Baroni, è successo all’improvviso

Clamoroso quanto è accaduto alla Lazio: la squadra è rimasta senza allenatore, ma non è colpa di Baroni

La stagione della Lazio, fino a questo momento, è stata sicuramente esaltante per quanto riguarda i risultati ottenuti dalla squadra. In estate, infatti, nessuno avrebbe mai pronosticato un rendimento del genere, soprattutto in virtù della rivoluzione che il presidente Lotito ha deciso di dover effettuare.

E rivoluzione è stata sia in panchina, sia per quanto riguarda la rosa. La società biancoceleste, infatti, ha deciso di affidare la guida tecnica all’ex tecnico del Verona, Marco Baroni e di fare piazza pulita per quanto riguarda la vecchia guardia della squadra, salutando elementi del calibro di Ciro Immobile e di Luis Alberto.

E queste decisioni, fino a questo momento, sono state vincenti visto come la squadra ha reso. In questo periodo, a causa degli infortuni, la squadra sta vivendo una situazione di emergenza, la i dirigenti vogliono tappare ogni buco provando ad acquistare qualche elemento sul mercato.

Intanto, un grande ex calciatore biancoceleste, ha raccontato un aneddoto che riguarda la sua esperienza. La Lazio era rimasta senza allenatore. Una vicenda dai risvolti veramente incredibili.

Lazio, l’ex racconta: “Siamo rimasti senza allenatore”

Un allenatore che sicuramente ha fatto la storia recente della Lazio per i trofei vinti è stato Simone Inzaghi. L’attuale tecnico nerazzurro, ha lasciato un ricordo indelebile a Formello ed è stato amato da tutti i suoi giocatori.

Proprio uno di loro, Marco Parolo, ha parlato di un aneddoto in particolare ai microfoni di Dazn che coinvolge all’allenatore dell’Inter: “In Siviglia-Lazio, Patric viene sostituito dopo due minuti nel secondo tempo e invece di andare in panchina, va negli spogliatoi. A quel punto Inzaghi lo ha inseguito nel tunnel, con Farris a corrergli dietro. Non so cosa sia successi li sotto, ma siamo rimasti due minuti senza allenatore”.

Mercato, la Lazio prova a rinforzare la rosa

La Lazio vuole regalare qualche tassello, soprattutto a centrocampo, per rinforzare la rosa di Baroni e rendere la squadra ancora più competitiva. E c’è un profilo che piace più di tutti.

Si tratta del centrocampista del Chelsea, Cesare Casadei, che sembra essere molto vicino a vestire la maglia biancoceleste dopo una lungo duello contro il Torino.