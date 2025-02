Smacco totale per Mbappè | Al Real Madrid è tutto diverso: carriera in bilico

Le cose al Real Madrid sono completamente differenti: Kylian Mbappè è avvisato, deve cambiare qualcosa

Il Real Madrid, in estate, ha, con ogni probabilità, messo a segno il colpo più importante del calciomercato estivo. Kylian Mbappè, infatti, è passato dal Paris Saint-Germain ai blancos a parametro zero. Un acquisto che era già nell’aria da parecchio tempo e che, adesso, è stato realizzato dal presidente Florentino Perez che da sempre arricchisce la sua rosa di campionissimi.

L’inizio di questa nuova esperienza, per il fuoriclasse francese, però, non è stata come ci si aspettava. L’adattamento è andato un po’ a rilento e l’integrazioni con tanti tenori nella rosa non aveva permesso alla squadra di trovare l’equilibrio adatto a vincere le partite. Adesso, dopo una fase di assestamento, le cose sono decisamente migliori ed anche l’ex PSG ha ritrovato la forma migliore.

La stessa squadra ne ha risentito positivamente tanto da recuperare sia per quanto riguarda la prima fase della nuova Champions League, sia per quanto riguarda il campionato, visto che si trova in prima posizione a quattro lunghezze dall’Atletico Madrid.

Intanto, arriva la notizia proprio per Kylian Mbappè. Il suo compagno di squadra è stato molto chiaro nei suoi confronti e ha suggerito cosa deve fare per essere un giocatore da Real Madrid.

Mbappè, i consigli del compagno: “Ecco cosa deve fare”

Il terzino destro del Real Madrid, Dani Carvajal, si è raccontato in una lunga intervista al quotidiano Marca e si è anche soffermato a parlare del suo nuovo compagno di squadra, Mbappè, a cui ha voluto dare anche un consiglio.

Ecco le sue parole: “Mbappè? Beh, sta segnando tanti gol. Alla fine il migliore del mondo va visto a fine stagione perchè i successi collettivi influiscono molto ed è un punto importante per decidere chi è il migliore al mondo. Ma è nella top 3. E’ chiaramente un leader, è uno dei migliori giocatori al mondo, se non il migliore”.

Real Madrid, tra il cambio in panchina ed un altro colpo galattico

Il Real Madrid, questa estate, potrebbe salutare definitivamente Carlo Ancelotti. Il tecnico più vincente della storia del club potrebbe lasciare la panchina e al suo posto potrebbe arrivare Xabi Alonso.

Intanto, per quanto riguarda il calciomercato, il club sembra vicino a mettere a segno un altro colpo galattico. Si tratta di Alexander-Arnold del Liverpool che arriverebbe a parametro zero.1