Nuovo allenatore per i bianconeri, c’è l’annuncio ufficiale | Sorpresa clamorosa per tutto l’ambiente

Alla fine la società bianconera ha preso una decisione: arriva l’esonero per l’allenatore. Ambiente scosso

In questa stagione, sono stati veramente tanti i cambi in panchina a causa degli esoneri. Sicuramente, un ruolo da protagonista in tal senso è stato giocato dalla Roma che ha effettuato ben tre cambi di allenatori. Il primo è stato Daniele De Rossi che, dopo sole quattro partite e tantissimi dissapori con la società, è stato esonerato.

Al suo posto è entrato in corsa l’allenatore croato, Ivan Juric. L’ex Torino, però, non è riuscito ad ingranare con l’ambiente e i suoi dettami di gioco non sono stati accettati e, di conseguenza recepiti. Per questi motivi, anche i risultati e la scalata in classifica non è arrivata, ragion per cui anche lui è stato esonerato – oggi è sulla panchina del Southampton, ma le cose non stanno andando per il meglio.

Infine, la società giallorossa, ha deciso di richiamare alla base un uomo di sicurezza come Claudio Ranieri, alla sua terza avventura sulla panchina della Roma. Il tecnico ha dato serenità all’ambiente e le cose sono migliorate.

Ma un’altra società è stata protagonista di due cambi in panchina. I bianconeri hanno deciso di esonerare l’ennesimo allenatore. Arriva l’annuncio ufficiale del sostituto.

Esonero per il tecnico bianconero, arriva il sostituto

Tanti risultati negativi hanno portato ad un altro ribaltone in panchina che era nell’aria. L’Ascoli, infatti, dopo l’annuncio del suo presidente attraverso i profili social, ha deciso di esonerare Mimmo Di Carlo. Al suo posto, Mirko Cudini fino a fine stagione, con opzione per un altro anno. Dopo quello di Carrera, ecco un altro esonero.

Ecco il comunicato del club: “L’Ascoli Calcio 1898 comunica di aver raggiungo l’accordo con il Sig. Mirko Cudini per la conduzione tecnica della squadra fino al 30 giugno del 2025 con opzione”.

Ascoli, una situazione complicata anche a livello ambientale

Per l’Ascoli, questa, sembra la più tipica delle stagioni sfortunate. La squadra bianconera, infatti, non sta avendo i risultati sperati ad inizio anno ed anche l’ambiente intorno alla squadra non sta apprezzando la situazione.

Tantissime sono state le contestazioni alla proprietà e all’area sportiva. Una situazione che la società spera possa cambiare al più presto per il bene di tutti.