Devi andare via, ti mandiamo in Serie B | Svolta Inter, per lui non c’è più spazio

L’Inter è pronta a cedere un giocatore in Serie B: per lui non c’è spazio nella squadra di Simone Inzaghi

L’Inter, oramai da parecchie settimane, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro, infatti, non ha intenzione di farsi trovare impreparato e vuole regalare a Simone Inzaghi una rosa che possa essere competitiva sia per quanto riguarda la Serie A che per quanto riguarda la Champions League.

Ma, accanto alla competitività, Marotta, Ausilio e Baccin sono chiamati a coniugare anche alcuni diktat dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha ordinato ai propri dirigenti di abbassare l’età media della squadra, di abbassare i costi totali e di abbassare anche il monte ingaggi che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito sicuramente non semplice per il boarding di viale della Liberazione che, però, ha accolto questa sfida e vuole centrare tutti gli obiettivi che si presenteranno davanti.

Intanto, i nerazzurri, in questi ultimi giorni del mercato di gennaio, potrebbero salutare un loro giocatore. Il ragazzo potrebbe finire in Serie B, visto che nella squadra di Simone Inzaghi non c’è spazio per lui.

Inter, pronta una cessione: il ragazzo va in Serie B?

La squadra nerazzurra potrebbe salutare a breve un giocatore che ha una pretendente forte in Serie B. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Modena starebbe pressando per avere il prestito del canterano Issiaka Kamatè.

Il giocatore, in questo momento, è in prestito all’AVS, squadra di prima divisione portoghese, con cui ha collezionato solo 8 presenze. Il ragazzo vorrebbe maggiore spazio e il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia.

Kamatè e non solo: l’Inter prepara l’Under 23

I nerazzurri, come oramai noto, stanno provando anche a creare la squadra Under 23. E, a tal proposito, se questo progetto dovesse realizzarsi, ecco che proprio Kamatè potrebbe essere uno dei membri della rosa in Serie C.

Oltre a lui, i nerazzurri hanno intenzione di aggiungere alcuni elementi della squadra primavera come Berembruch, Topalovic e De Pieri o altri giovani in prestito come Di Maggio, Stante e Stabile. Occhio alla situazione del classe 2007, Cocchi, che potrebbe fare il grande salto in prestito.