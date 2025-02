Tegola Inter, sfuma l’obiettivo di mercato | No secco a Marotta: il calciatore non si vende

L’Inter vede sfumare in maniera quasi definitiva un grande obiettivo di mercato per la prossima estate

La società nerazzurra ha, già da molti mesi, iniziato a guardarsi intorno per programmare il mercato in vista della prossima stagione. La dirigenza interista, infatti, sta valutando vari profili che possano fare al caso del progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi e che possano rendere la rosa competitiva sia in Serie A che in Champions League.

Ma, alla competitività, Marotta, Ausilio e Baccin dovranno necessariamente abbinare anche alcuni diktat presentati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha chiesto ai propri dirigenti di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi totali di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi visto che, ad oggi, rappresenta il primo dell’intera Serie A.

Per questo c’è tanto movimento in attesa di capire quali effettivamente potranno essere i giocatori più adatti e futuribili, oltre che pronti. Intanto, uno di loro rischia di essere sfumato in maniera definitiva.

La società proprietaria del cartellino ha detto di ‘no’ alle richieste di Marotta. I nerazzurri, dunque, rischiano di dover rivolgere le loro attenzioni a qualche altro calciatore.

Inter, no clamoroso a Marotta: il giocatore non si muove

Non è più un mistero che l’Inter stia seguendo i giovani più interessanti del panorama italiano ed europeo. Uno di loro, è sicuramente l’attuale trequartista del Como, Nico Paz. Il classe 2004 è ancora sotto il controllo del Real Madrid e l’Inter dovrebbe trattare con la squadra spagnola.

Ma il presidente Florentino Perez ha già fatto sapere di non voler lasciare il ragazzo al Como, così come ha deciso di tenere in rosa il giocatore, come affermato da Marca. Dunque, i nerazzurri, dovranno faticare molto per vedere l’argentino a Milano con la maglia dell’Inter.

Inter, non solo Paz: tutti i colpi per ringiovanire la rosa

I nerazzurri stanno cercando profili giovani, ma con già esperienza. Uno dei ruoli principali da dover coprire è quello della difesa dove l’obiettivo principale è sempre quello di Sam Beukema. In mezzo, è molto vicino l’acquisto di Petar Sucic.

Occhio al reparto avanzato, dove il sogno è sempre quello di Santiago Castro del Bologna, anche se non sarà facile strapparlo agli emiliani vista la valutazione che va oltre i 30 milioni di euro.