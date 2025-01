Ultima chance per Balotelli, ora o mai più | 14 partite da titolare per cambiare il suo destino

Mario Balotelli potrebbe andare via dal Genoa e cambiare il suo destino altrove giocando da titolare

Mario Balotelli potrebbe aver già concluso la sua esperienza con la maglia del Genoa. L’ex attaccante della Nazionale italiana, infatti, non sta trovando lo spazio che cercava e non sta riuscendo a dare il contributo che i tifosi del Grifone si auguravano potesse dare. Per questo, le strade potrebbero separarsi in maniera definitiva.

Il suo arrivo nella squadra rossoblù era stato salutato con estremo entusiasmo sia dai tifosi, che dall’allora tecnico Alberto Gilardino che voleva necessariamente un attaccante valido per sostituire Retegui che era partito in estate. Ma le cose sono radicalmente cambiate quando sulla panchina del Genoa è arrivato Patrick Vieira.

Il tecnico francese, fin dai tempi del Nizza, non ha mai avuto un ottimo legame con Balotelli. Oltre a questo, lo stato di forma ancora non ottimale, non ha consentito un suo utilizzo. Nei fatti, i risultati stanno dando ragione all’ex centrocampista di Arsenal, Juventus ed Inter visto che la squadra ha risalito la china in classifica.

Per Balotelli, invece, è arrivata una proposta a sorpresa da una squadra che ha tutto il sapore di un’ultima spiaggia. L’attaccante, adesso, deve decidere cosa fare del suo futuro.

Balotelli via dal Genoa? Una squadra lo cerca

Mario Balotelli, dunque, potrebbe andare via dal Genoa. L’avventura sembra essere arrivata al capolinea e c’è già un club pronto a puntare su di lui per questa seconda parte di stagione.

Si tratta del Trapani che avrebbe bisogno dell’arrivo di un nuovo attaccante, dopo la cessione di Facundo Lescano all’Avellino. Una situazione sicuramente da monitorare e che potrebbe rappresentare una sorta di ultima spiaggia per l’attaccante. Sicuramente, quello che pare al momento è che l’esperienza nel calcio a grandissimi livelli di Balotelli è terminata.

Trapani, da risolvere la situazione in panchina

Il Trapani, oltre a pensare al mercato con il profilo di Balotelli in cima alla lista, deve pensare anche alla sua panchina, perchè da lì potrebbero cambiare tante cose.

Da poco c’è stato l’esonero dell’allenatore Eziolino Capuano che non è riuscito a portare i risultati sperati. Dalla scelta del prossimo allenatore si capirà di più anche dell’ipotesi Balotelli.