Ha lasciato a sorpresa i bianconeri | Addio Serie A: è il momento di dare una svolta alla mia carriera

Il giocatore ha deciso di lasciare definitivamente la Serie A: arriva l’annuncio ufficiale del suo trasferimento

Il mercato di gennaio sta per terminare, ma quella che stiamo vivendo è stata sicuramente una delle sessioni più sorprendenti. Di sicuro, il trasferimento più clamoroso è stato quello di Kvicha Kvaratskelia dal Napoli al Paris Saint-Germain. Il giocatore, infatti, non ha resistito alla corte del club francese ed ha deciso di lasciare la squadra di Antonio Conte.

I partenopei, adesso, stanno provando a cercare un giocatore che possa essere il suo sostituto. Piacciono sempre tantissimo Garnacho e Adeyemi, ma ogni giorno che passa il loro eventuale arrivo sembra sempre più remoto. Molto attivo anche il Milan che ha acquistato il terzino destro inglese, Kyle Walker ed è in trattativa per portare a Milano uno tra Santiago Gimenez e Lorenzo Lucca per l’attacco.

Per giugno, i rossoneri, sembrano davvero molto vicini a prelevare il centrocampista del Torino, Samuele Ricci. Intanto, un giocatore, ha deciso di lasciare definitivamente la Serie A.

Per lui arriva l’annuncio ufficiale del club che lo ha lasciato partire. Si apre una nuova fase della carriera per il giocatore in un nuovo campionato che potrebbe regalargli delle soddisfazioni.

Serie A, il giocatore ha deciso di andare via

La Serie A perde uno dei suoi protagonisti. Infatti, l’Udinese, ha comunicato ufficialmente la cessione di Ebosele in prestito al club polacco del Jagiellona che milita nella prima divisione.

Il club friulano ha diramato una nota ufficiale a tal proposito: “Udinese Calcio comunica di aver ceduto in prestito fino alla fine della stagione il diritto alle prestazioni sportive di Enzo Ebosele allo Jagiellona. Ad Enzo un grande in bocca al lupo per la nuova esperienza in Polonia”.

Mercato, gennaio può regalare ancora qualche colpo

Il mercato di gennaio può regalare ancora qualche colpo per qualche squadra. L’Inter, ad esempio, ha definito i trasferimenti di Palacios in prestito secco al Monza e quello di Buchanan in prestito con diritto di riscatto al Villareal.

Per sostituirlo, i nerazzurri ragionano su qualche nome. Piace molto Zalewski della Roma, ma occhio all’opzione Biraghi che sarebbe vantaggiosa per le liste. Entrambi andrebbero definite in prestito.