Frattesi, c’è la svolta improvvisa | Cambia il suo futuro: Marotta ha deciso così

Davide Frattesi è al centro delle voci di mercato, ma il suo futuro sembra essere cambiato. Lo ha deciso Marotta



Il mercato di gennaio è decisamente agli sgoccioli, i nerazzurri non si sono mossi su nessuna trattativa in entrata ma non hanno chiuso le porte alle possibili uscite. Il nome che senza ombra di dubbio ha dominato le voci di mercato attorno ai nerazzurri è quello di Davide Frattesi.

Fin dal suo arrivo a Milano il centrocampista azzurro ha fatto discutere riguardo il suo ruolo nella rosa nerazzurra. Frattesi non è mai stato a tutti gli effetti una prima scelta nella formazione di Simone Inzaghi, ma ha sempre ricoperto il ruolo della riserva.

Sicuramente una riserva di lusso dato che i numeri del giocatore parlano chiaro e la sua incisività nelle partite è sotto gli occhi di tutti, tifosi e non.

Tuttavia, il poco spazio riservato all’ex Sassuolo non ha fatto altro che alimentare le voci di un possibile addio già durante questa finestra di mercato.

Frattesi, tutto smentito, è felice di restare a Milano

Ci hanno pensato dirigenza e giocatore a smentire totalmente le voci sul suo possibile addio tranquillizzando così i tifosi interisti. Davide Frattesi non ha mai chiesto di essere ceduto dall’Inter.

Il centrocampista si è detto molto felice della sua permanenza a Milano, ha poi aggiunto di considerare l’intero gruppo come una vera è propria famiglia. Notizia che renderà meno felici i tifosi di Roma e Napoli, secondo molti giornalisti, i due club erano fortemente interessati al centrocampista della nazionale italiana.

Buchanan, la sua permanenza non è così certa!

D’altro canto tifosi interisti potrebbero essere costretti a salutare un altro giocatore arrivato durante la scorsa stagione: Tajon Buchanan. L’esterno canadese ha suscitato l’interesse del Villareal di Marcelino ma i nerazzurri non sono convinti della nuova destinazione.

La dirigenza nerazzurra preferirebbe cedere il giocatore in prestito a un club militante in Serie A, così che il giocatore possa continuare il suo percorso di adattamento al campionato italiano. Tra i club potenzialmente interessati figurano Monza, Torino e Fiorentina.