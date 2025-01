Salta Milan-Inter, purtroppo non c’è nulla da fare | Mazzata per i tifosi

Il giocatore non ci sarà per un derby che avrà un valore importantissimo per gli obiettivi di entrambe le squadre

Il prossimo fine settimana sarà quello di Milan-Inter. Il prossimo derby di campionato, infatti, sarà un crocevia molto importante per entrambe le squadre. Per il Milan, visto che ha riaperto la corsa per arrivare in Champions League. Per l’Inter, invece, per evitare che il Napoli possa scappare e possa creare un solco che sarebbe pressochè definitivo per le avversarie.

I rossoneri vengono dalla vittoria incredibile, ottenuta all’ultimo respiro contro il Parma. La squadra di Sergio Conceicao, infatti, si trovava in svantaggio fino al 90′, ma è riuscita a ribaltare la situazione in una partita completamente folle per quanto accaduto. I nerazzurri, invece, vengono dalla solida vittoria ottenuta contro il Lecce e pian piano stanno ritrovano i loro elementi migliori della rosa come Lautaro.

La squadra di Simone Inzaghi dovrà stare davvero molto attenta, dal momento che gli ultimi due derby non solo sono stati persi, ma sono anche stati giocati in malo modo dalla squadra. Soprattutto quello in Supercoppa Italiana deve sicuramente far riflettere la squadra nerazzurra per non ripetere certi errori di valutazione.

Per il Milan mancherà un giocatore importante come Fofana, mentre per i nerazzurri, con ogni probabilità, non ci sarà uno dei leader della squadra. La sua presenza è davvero a forte rischio.

Milan-Inter, il nerazzurro salterà il derby

Dunque, il prossimo derby sarà una partita che peserà molto nell’economia del campionato di entrambe le squadre. Ma, per i nerazzurri, arriva la brutta notizia su un giocatore che non potrà esserci all’appuntamento.

Si tratta di Hakan Calhanoglu che, proprio nel derby di Supercoppa perso dai nerazzurri, ha dovuto lasciare il campo per un problema fisico e non ha ancora recuperato la condizione. Al massimo, potrà esserci per la panchina. Al suo posto potrebbe giocare uno tra Asllani e Zielinski.

Inter e Milan, il mercato si muove

Per entrambe le società, intanto, il mercato si sta muovendo. Il Milan sta provando ad acquistare una punta con qualche gol nel repertorio. Gimenez rimane il preferito, ma occhio anche a Lorenzo Lucca dell’Udinese.

I nerazzurri hanno ceduto in prestito secco Palacios al Monza e potrebbero fare lo stesso con Buchanan che è cercato dagli stessi brianzoli, dalla Fiorentina, dall’Udinese, dal Torino, dall’Ajax e dal Villareal.