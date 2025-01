Esonero Thiago Motta: la Juve ha già chiamato il sostituto | Ci servi, devi far esplodere Vlahovic

L’attuale tecnico juventino rischia l’esonero se i risultati non dovessero migliorare: già contattato l’eventuale sostituto

La stagione della Juventus, fino a questo momento, è stata nettamente al di sotto di quelle che erano le attese della vigilia. Il club bianconero, infatti, ha dato avvio ad una vera e proprie rivoluzione dell’area tecnica, affidandone la gestione al nuovo dirigente, Cristiano Giuntoli, che dovrà svolgere il compito non semplice di rimettere a posto i conti.

Lo stesso dirigente ha deciso di cambiare anche in panchina. Dopo il triennio Allegri, che ha portato in dote una Coppa Italia, la panchina juventina è stata affidata a Thiago Motta, dopo il miracolo della storica qualificazione in Champions League con il Bologna. Ma, ad oggi, il progetto, sembra aver subito un forte rallentamento.

A poco più di metà della stagione, infatti, la Juventus ha ancora il cartello ‘Lavori in corso’ ben visibile e non si è ancora visto il cambio di rotta che si aspettava in campo, se non in maniera molto saltuaria. E i risultati parecchio altalenanti stanno aprendo a delle forti riflessioni sul futuro di Thiago Motta.

La dirigenza bianconera avrebbe già contattato il sostituto eventuale. L’intenzione è quella di riuscire a valorizzare il gruppo, soprattutto quei giocatori che non si sono ancora espressi al meglio come, ad esempio, Dusan Vlahovic.

Juventus, riflessioni in corso su Thiago Motta: c’è il nome del sostituto

La Juventus, dunque, sta portando avanti delle riflessioni sull’eventuale esonero di Thiago Motta. Il tecnico juventino non sta raggiungendo i risultati sperati e le critiche stanno fioccando sia all’esterno che all’interno.

Per sostituirlo, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la società starebbe pensando all’ex difensore, Igor Tudor che sarebbe stato avvistato anche allo stadio Maradona nella partita contro il Napoli. Una situazione sicuramente scomoda per l’ex centrocampista nerazzurro che dovrà necessariamente cambiare le cose in campo nelle prossime partite.

Juventus, il punto sul mercato di gennaio

La squadra bianconera, nel mese di gennaio, aveva due esigenze in particolare sul mercato: un difensore e un attaccante. Il primo, visti gli infortuni di lungo corso di Bremer e Cabal. Il secondo, vista l’assenza prolungata di Arkadius Milik.

Per questo, alla corte di Motta, sono arrivati due giocatori importanti come Veiga dal Chelsea – in prestito secco e oneroso da 5 milioni – e Kolo Muani dal Paris Saint-Germain in prestito.