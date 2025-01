Inter, che goduria | Smacco totale al Milan: rossoneri ridicolizzati

L’opinionista ridicolizza la squadra e la società rossonera. I tifosi interisti gongolano

L’ultimo turno di campionato ha visto tanti risultati importanti, soprattutto per quanto riguarda la lotta per la vittoria dello scudetto e quella per il raggiungimento dell’Europa. A partire sicuramente dal Napoli che è riuscito ad effettuare una grande rimonta sulla Juventus e a portare tre punti davvero molto importanti e che saranno decisivi per la vittoria finale.

Ma anche l’Atalanta non è stata a guardare ed è riuscita anche a lei a vincere in rimonta, questa volta sul Como. La doppietta di Mateo Retegui – sempre più capocannoniere – ha ribaltato il gol iniziale del gioiellino, Nico Paz. Il posticipo serale, invece, ha offerto una grande partita tra Fiorentina e Lazio.

La squadra biancoceleste è uscita sconfitta dal campo per i gol di Adli e Beltran a cui ha risposto nel finale di partita il gol di Marusic. Nel pomeriggio, il Milan è riuscito a vincere una partita pazza contro il Parma vincendo e rimontando negli ultimi cinque minuti di partita.

Intanto, la giornata rossonera è stata caratterizzata dalla lite tra Conceicao e Calabria a fine gara. E l’opinionista, partendo da questo episodio, ha criticato aspramente la squadra e la società rossonera.

Milan, società e squadra ridicolizzate: che bordate!

All’interno del Club di Sky Sport, Paolo Di Canio ha parlato del Milan e di alcuni atteggiamenti tenuti dalla squadra rossonera e dalla società. Si è partiti dall’episodio di Conceicao e Calabria, per arrivare a quello di alcuni giocatori rossoneri che sono andati al concerto di Lazza.

Ecco le sue parole: “Si parla del Milan, non del Gigiottino. Una squadra con storia, onore e rispetto. Ci stiamo abituando alla decenza. Fanno tutti così, sono moderni. Non è così, non cambia il giudizio sull’etica del lavoro. Quelli del Milan escono. Quelli dell’Inter di sicuro no, perchè sono diventati seri. Vedi se quelli del Napoli ora escono. All’Inter non senti queste storie e nemmeno al Napoli ora le senti”.

Mercato, occhio agli ultimi giorni per i rossoneri

Il mercato del Milan potrebbe regalare ancora qualche colpo in entrata. La società rossonera, dopo aver prelevato il terzini destro inglese, Kyle Walker, ha intenzione di fare almeno un altro acquisto. Di sicuro, quello di un attaccante prolifico.

E il profilo più accreditato è quello del messicano, Santiago Gimenez. Occhio anche alla metà campo, visto che serve un giocatore in più e piace sempre il nome di Samuele Ricci.