Vogliamo Zaniolo a tutti i costi, colpo last-minute in Serie A | Addio Atalanta

L’ex giallorosso Nicolò Zaniolo sarebbe entrato nel mirino della Fiorentina, i viola cercano l’intesa con il Galatasaray.

Gli appassionati di calcio saranno contenti di sapere che nonostante il mercato invernale sia ormai alle battute finali questo non farà mancare qualche colpo di scena last-minute. I destini di alcuni giocatori di Serie A potrebbero cambiare proprio in queste ultimi giorni di mercato, tra questi spunta il nome di Nicolò Zaniolo.

L’ex giallorosso ha iniziato la sua stagione nell’Atalanta collezionando in campionato soltanto 2 gol in 14 presenze ma ben 4 ammonizioni. Una prima parte di stagione sicuramente non da incorniciare per il giovane classe 1999 di proprietà del Galatasaray.

Zaniolo non sembra per adesso avere un ruolo centrale nella rosa di Gian Piero Gasperini, davvero pochi i minuti giocati tra campionato e Champions League, non desta stupore l’idea che l’ex Inter Primavera possa interrompere la sua esperienza a Bergamo prima del previsto.

Il trequartista è tornato nuovamente in Italia grazie alla formula del prestito con il riscatto che si sarebbe innescato con almeno il 60% delle presenze. Adesso un’altra italiana potrebbe pensare alla stessa formula per trattenere ulteriormente il giocatore in Serie A.

Firenze attende Zaniolo, c’è già l’intesa col giocatore!

Secondo il portale TuttoMercatoWeb, è proprio la Fiorentina di Palladino a essersi interessata a Nicolò Zaniolo. I viola avrebbero già trovato l’intesa con l’ex giallorosso, adesso mancherebbe soltanto l’accordo con il Galatasaray.

È molto probabile che la squadra fiorentina voglia impadronirsi del trequartista con la stessa formula usata dall’Atalanta: prestito con riscatto fissato al conseguimento di alcune condizioni, come ad esempio una percentuale minima di presenze da titolare con la maglia viola.

Una carriera particolare per l’ex nerazzurro

Ennesimo trasferimento all’orizzonte per Nicolò Zaniolo. Fin dal suo addio alla Roma il centrocampista azzurro non ha mai trovato una dimensione adatta a lui. Se la trattativa con la Fiorentina dovesse andare in porto questo sarebbe il quarto trasferimento nel giro di due anni per il 25enne.

Anche i numerosi infortuni hanno sicuramente contribuito a rendere più difficile la carriera di Zaniolo. Infortuni che non hanno dato pace al giocatore neanche durante la sua esperienza a Bergamo.