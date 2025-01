Firma subito Tonali, colpaccio in Serie A | Con lui si vince lo scudetto

Sandro Tonali potrebbe tornare presto in Serie A: la società ci sta pensando seriamente

Il mercato di gennaio ha regalato tantissimi colpi di scena e tanti ancora potrebbe regalarne. La trattativa sicuramente più clamorosa sicuramente quella che ha portato l’esterno georgiano Kvicha Kvaratskelia dal Napoli al Paris Saint-Germain per 75 milioni di euro. Un colpo sorprendente che costringerà la società partenopea a trovare un sostituto all’altezza.

I profili che si stanno valutando in questo momento sono quelli di Garnacho del Manchester United e di Adeyemi del Borussia Dortmund. Anche il Milan è molto attivo per quanto riguarda le entrate. La società rossonera ha già ufficializzato l’arrivo di Kyle Walker dal Manchester City e sta provando a prelevare l’attaccante messicano Santiago Gimenez.

La Roma, invece, dovrà rinviare la trattativa per portare Frattesi nella Capitale a questa estate. Troppo alte le richieste dell’Inter per il giocatore e poco tempo a disposizione dei giallorossi per fare in modo di arrivare alla cifra da 45 milioni di euro.

Intanto, potrebbe cambiare presto il futuro di Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle, con ogni probabilità, lascerà la Premier League questa estate e il suo futuro potrebbe essere nuovamente nel campionato italiano.

Tonali, ritorno in Serie A? Una società ci pensa

Sandro Tonali potrebbe tornare in Serie A. Il centrocampista azzurro di proprietà del Newcastle, è tornato dopo la squalifica per calcio scommesse e lo ha fatto alla grande. E per lui il futuro potrebbe essere nuovamente in Italia ed in Serie A.

Infatti, qualche tempo fa, si era ipotizzato di uno scambio tra la Juventus e la società inglese che potesse coinvolgere il centrocampista italiano e Douglas Luiz. Di fatto, la situazione non si è concretizzata, ma bisogna tenere bene in vista questa possibilità.

Mercato, occhio all’estero per Tonali

Ma su Sandro Tonali potrebbe scatenarsi un’asta a livello internazionale. Infatti, secondo quanto riportato dagli studi di Sky Sport da Gianluca Di Marzio, sul centrocampista ci potrebbero essere grandi top europee come il Real Madrid che, con Xabi Alonso, potrebbe cercare un giocatore con le sue qualità.

Occhio anche alla possibilità Manchester City, ma in questo caso tutto dipende da quali saranno le sanzioni per le violazioni del FFP per il club inglese.