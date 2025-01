Ti prego abbiamo bisogno di lui, SOS Inter | Si sblocca l’affare, glielo ha chiesto in ginocchio

Richiesta d’aiuto disperata all’Inter per avere un giocatore: l’affare si è sbloccato definitivamente adesso

L’Inter, oramai da qualche mese, sta lavorando per programmare il mercato in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra, infatti, ha intenzione di rinforzare la rosa di Simone Inzaghi in modo tale da renderla ancora più competitiva rispetto a quella di questa stagione per puntare a fare bene sia in Serie A che in Champions League.

Ma per farlo, Marotta, Ausilio e Baccin, dovranno necessariamente andare incontro ad alcune richieste fatte dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi totali di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi visto che, ad oggi, rappresenta essere il primo dell’intera Serie A.

Intanto, occhio anche al mercato di gennaio. Per alcuni giocatori nerazzurri c’è tanto interesse e tantissimo movimento, tanto che la dirigenza non esclude la partenza di alcuni elementi che, poi, dovrebbero essere rimpiazzati.

E uno dei giocatori nerazzurri, in particolare, è stato molto richiesto. Il dirigente della società lo ha chiesto alla dirigenza di viale della Liberazione in maniera disperata e l’affare si è definitivamente sbloccato.

Inter, si sblocca l’affare dopo la richiesta d’aiuto disperata

Nei giorni scorsi, sul web, è girato un video in cui si vede il dirigente del Monza, Adriano Galliani, parlare al telefono in viva voce. Dall’altra parte della cornetta c’era il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio e i due parlavano del prestito del difensore argentino, Tomas Palacios.

Una richiesta d’aiuto dell’ex ad del Milan al ds interista – “Ti prego, lasciaci Palacios”, le sue parole – in cambio di hospitality. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, nella prossima stagione la squadra nerazzurra avrà la sua Under 23 che giocherà proprio all’U-Power di Monza.

Mercato Inter, le altre trattative in uscita

Il mercato in uscita dell’Inter, come detto, potrebbe regalare ancora qualcosa. Oltre a Palacios, passato al Monza, potrebbe lasciare il nerazzurro anche Buchanan, cercato dalla stessa società brianzola, dall’Udinese, dalla Fiorentina, dal Villareal e dall’Ajax.

Sembra essersi bloccata definitivamente la situazione Frattesi. La Roma non è riuscita ad arrivare ai 45 milioni richiesti dall’Inter e il giocatore dovrebbe rimanere a Milano almeno fino al termine della stagione.