Juve, c’è il nuovo allenatore | Thiago Motta messo alla porta: al suo posto un allenatore da Champions

Svolta clamorosa in casa Juventus: Giuntoli pronto ad esonerare Thiago Motta. Il prossimo tecnico è da Champions

La stagione della Juventus non sta andando nel verso sperato ad inizio stagione. Il club bianconero, infatti, ha deciso di attuare una vera e propria rivoluzione dal punto di vista tecnico, cambiando la direzione, con Cristiano Giuntoli a gestire l’area sportiva. Il dirigente, campione d’Italia con il Napoli, ha voluto cambiare sia in campo, cedendo ed acquistando tanti giocatori, sia in panchina.

Infatti, dopo la vittoria della Coppa Italia, si è interrotto il rapporto non idilliaco con Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è stato sostituito da Thiago Motta autore del miracolo Bologna in Champions League. Ma, per il momento, le cose non stanno andando nel verso sperato all’inizio.

Troppi pareggi tra campionato e Champions League e, lo scorso week-end, è arrivata anche la prima sconfitta in Serie A contro il Napoli. La modalità in cui questa è venuta non sono affatto piaciute, per questo in casa bianconera è tempo di riflessioni.

I tifosi vogliono a gran voce l’esonero di Thiago Motta e adesso si vocifera che Giuntoli abbia perso la pazienza e stia seriamente pensando a questa soluzione. E ci sarebbe anche il suo sostituto che sarebbe un allenatore da Champions League.

Juventus, Thiago Motta via? C’è già il suo sostituto

La Juventus sta seriamente pensando di sostituire Thiago Motta. I recenti risultati e alcune scelte di tipo tattico, non sono affatto piaciute. Anche il gruppo, in questo momento, sembra essere completamente scollato dall’allenatore e ci sono alcuni casi, come quello di Vlahovic, da risolvere in maniera urgente.

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, nel caso in cui ci fosse l’esonero, i bianconeri avrebbero già scelto il tecnico. Si tratta dell’ex Barcellona, Xavi, che in questo momento si ritrova senza panchina. Ma bisognerà attendere qualche settimana per capire se la cosa si potrà concretizzare.

Mercato, il punto sui bianconeri

Il mercato di gennaio della Juventus è stato sicuramente molto movimentato. I bianconeri, infatti, avevano delle esigenze da soddisfare. Due su tutti, quella del difensore centrale, visti gli infortuni di lungo corso di Bremer e Cabal, e quella dell’attaccante.

Per il primo caso, è stato acquistato in prestito oneroso secco da 5 milioni di euro, il difensore del Chelsea, Veiga. In avanti, è arrivato l’attaccante del PSG, Kolo Muani, già in gol all’esordio.