Fatto fuori dalla società, addio a Thiago Motta | Scelta improvvisa in casa Juve

La società bianconera ha deciso: deve andare via. Addio a Thiago Motta, ci sono già le pretendenti

La Juventus sta vivendo un mercato di gennaio molto movimentato sia per quanto riguarda le entrate che per quanto riguarda le uscite. Cristiano Giuntoli sta provando a mettere a posto alcune caselle vuote che riguardano la rosa bianconera, in primis, quella del difensore centrale visti gli infortuni di lungo corso di Bremer e di Cabal.

E a tal proposito, è arrivato in prestito oneroso dal Chelsea, Veiga. Ma non solo, i bianconeri hanno deciso di rinforzare anche la corsia destra di difesa acquistando il terzino destro portoghese, Alberto Costa. Inoltre, anche in avanti è arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain, Kolo Muani già in gol contro il Napoli.

In uscita, bisogna segnalare l’interesse del Manchester City per Cambiaso, ma anche dei giocatori che non rientrano più nei piani come Douglas Luiz e Arthur, ma non solo.

Infatti, c’è un altro elemento della rosa di Thiago Motta a cui è stato detto di fare le valigie. Il ragazzo non rientra più nei piani e c’è già una squadra molto interessata ad averlo.

Juventus, un giocatore in uscita: c’è la pretendente

La società bianconera, intanto, ha comunicato ad un proprio giocatore di non essere più all’interno dei piani tecnici. Si tratta di Nicolò Fagioli, centrocampista che, con Thiago Motta, non ha trovato molto spazio e che vorrebbe giocare di più.

E su di lui, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, ci sarebbe anche l’interesse di una squadra importante come il Marsiglia del tecnico italiano Roberto De Zerbi. L’ex Sassuolo, vorrebbe il centrocampista bianconero per farne il metronomo davanti alla difesa. Vedremo se arriverà l’offerta giusta alla Juventus.

Juventus, occhio alla grana Vlahovic

Intanto, in casa bianconera, scoppia il caso Vlahovic. L’attaccante serbo, nelle ultime tre partite consecutive, è stato escluso dall’undici titolare per scelta tecnica. Addirittura l’ultimo arrivato, Kolo Muani, ha preso il suo posto nelle partita importantissima persa contro il Napoli.

La trattativa per il rinnovo tarda a decollare e il feeling con Thiago Motta non è mai scoccato. Per questo, a giugno, l’ipotesi più plausibile sembra quella di un addio. Ma bisognerà vedere se ci sarà una squadra che offrirà la cifra richiesta.