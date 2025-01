Allegri all’Inter, c’è l’accordo | Bye bye Inzaghi, Marotta vuole solo il suo pupillo

L’Inter avrebbe trovato l’accordo con Massimiliano Allegri: Marotta lo vuole come sostituto di Simone Inzaghi

L’Inter ha già avviato da tempo l’opera di programmazione per il mercato in vista della costruzione della rosa per la prossima stagione. La dirigenza nerazzurra, infatti, non vuole farsi trovare impreparata ed ha intenzione di costruire una squadra adatta ai dettami tecnico-tattici del tecnico piacentino e che possa essere ancora competitiva sia in Italia che in Champions League.

Ma, alla competitività auspicata, i nerazzurri dovranno coniugare anche alcuni dettami dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso che la rosa deve abbassare la sua età media con giocatori più giovani e futuribili, abbassare il costo totale della rosa e anche il monte ingaggi della squadra visto che rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Ma, oltre a tutto ciò, bisognerà capire anche chi ci sarà sulla panchina nerazzurra. Il mercato lo si sta impostando per Simone Inzaghi, ma non è affatto detto che il tecnico rimanga in nerazzurro anche nella prossima stagione.

Per questo, il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, avrebbe già bloccato il suo pupillo dai tempi della Juventus, Massimiliano Allegri. Di seguito le indiscrezioni su questa notizia.

Inter, ciao a Inzaghi: arriva Allegri al suo posto?

Stando a quanto riportato dal giornalista Giovanni Albanese all’interno del sito di Sportitalia, l’Inter potrebbe salutare Simone Inzaghi a fine stagione. Il tecnico nerazzurro, fino ad ora, ha fatto un grandissimo lavoro sul campo portando anche tanti trofei. Per questo, le voci di un suo addio con destinazione Premier League diventano sempre più insistenti.

Intanto, Marotta, ha deciso di tutelarsi e, stando a quanto riportato dal giornalista, avrebbe bloccato il suo pupillo Massimiliano Allegri. Il tecnico potrebbe presto sedere sulla panchina nerazzurra.

Allegri-Inter, una storia che sarebbe potuta nascere tre stagioni fa

L’arrivo eventuale di Massimiliano Allegri sulla panchina nerazzurra porterebbe l’Inter indietro con la memoria. Non è un mistero, infatti, che i nerazzurri, in passato, siano stati vicinissimi a far sedere il tecnico livornese sulla propria panchina.

Poi, lo stesso allenatore, decise di ritornare alla Juventus e l’Inter virò su Simone Inzaghi che, intanto, stava trattando il proprio rinnovo di contratto con la Lazio. Chissà che le strade non si possano incrociare nuovamente.