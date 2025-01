“Non volevo l’Inter”: dichiarazioni shock sul trasferimento | Pugnalata inattesa per i tifosi

L’ex nerazzurro ha fatto una rivelazione sul suo trasferimento all’Inter. Per i tifosi è stata una pugnalata

L’ultimo turno di Serie A ha visto tantissimi risultati molto importanti per quanto riguarda soprattutto la lotta per la vittoria dello scudetto e quella per l’Europa. In primis, la vittoria più prestigiosa, è stata certamente quella del Napoli contro la Juventus in rimonta per 2-1. Gli uomini di Conte hanno conquistato tre punti importantissimi e che peseranno tantissimo.

L’Inter ha risposto contro il Lecce, battendo la squadra pugliese per 4-0 al Via del Mare. Gli uomini di Inzaghi si mantengono in scia a meno tre dai partenopei. Anche l’Atalanta, grazie alla doppietta di Retegui, è riuscita a conquistare tre punti importanti e in rimonta sul Como. Pazza vittoria anche per il Milan, che è riuscito a rimontare il Parma negli ultimi 5 minuti di partita.

Infine, il big match di serata, con la Fiorentina che è tornata finalmente alla vittoria contro la Lazio, battendo la squadra biancoceleste per 2-1 grazie ai gol di Beltran e Adli, a cui ha risposto Marusic.

Intanto, per l’Inter, sono arrivate le parole inattese di un grande ex che ha parlato del suo trasferimento in nerazzurro. Per i tifosi, sentire questo, è stata una vera pugnalata al cuore.

Inter, l’ex non voleva trasferirsi a Milano: tifosi delusi

Un grande ex nerazzurro come il centrocampista cileno, David Pizarro, ha parlato del suo trasferimento all’Inter, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi nerazzurri con le sue parole.

Ecco cos’ha detto Pizarro: “All’Inter ho trovato uno spogliatoio pieno di campioni, completamente diverso da quello dell’Udinese. Io volevo andare alla Roma, ho fatto il giro più lungo diciamo. Il mio desiderio era andare alla Roma, il mio idolo era Francesco Totti e volevo solo la Roma. Luciano Spalletti però all’epoca non si lasciò bene con la proprietà e feci il giro più lungo”.

Inter, occhio agli ultimi giorni del mercato di gennaio

La società nerazzurra, intanto, potrebbe fare qualcosa per quanto riguarda il mercato di gennaio, soprattutto in merito alle uscite. Palacios è cercato dal Monza in prestito secco.

Lo stesso Monza che ha intenzione di prelevare anche Buchanan, ma su di lui ci sono anche Ajax, Villareal e Torino. Per Frattesi la situazione sembra essersi definitivamente bloccata e rimarrà nerazzurro almeno fino a giugno.