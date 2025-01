Dico basta: mi ritiro dal calcio giocato | Inter, c’è l’annuncio ufficiale

Un giocatore della storia nerazzurra ha deciso di dire addio al calcio: il club gli manda un messaggio

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziando a programmare il proprio futuro in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro ha intenzione di non essere impreparato e vuole anticipare la concorrenza per qualche profilo che possa fare al caso del progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi. Il tecnico interista vuole una rosa competitiva.

Ma alla competitività, la dirigenza dovrà necessariamente coniugare anche alcuni diktat da parte della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale di squadra, così come il monte ingaggi della rosa che, ad oggi, è il più elevato dell’intera Serie A.

Intanto, è arrivata una notizia improvvisa per quanto riguarda un ex giocatore nerazzurro. Infatti, il ragazzo ha deciso di lasciare il calcio in maniera definitiva dopo una carriera molto lunga.

Lo stesso club interista ha deciso di mandargli un messaggio e i migliori auguri per il prosieguo della sua vita anche oltre a quella calcistica.

Inter, l’ex si ritira dal calcio

I nerazzurri salutano l’addio al calcio dell’ex centrocampista Felipe Melo. Il centrocampista brasiliano, che come ultimo club ha giocato nel Palmeiras, ha deciso di dire basta e lo ha annunciato ufficialmente.

Proprio l’Inter ha deciso di mandare un messaggio di migliori auguri al suo ex giocatore. Ecco quanto riportato dal club nerazzurro attraverso i propri profili ufficiali: “Grinta, passione e dedizione alla maglia. Buona fortuna Comandante”.

Inter, occhio al mercato di gennaio

Il mercato di gennaio della squadra nerazzurra potrebbe dire qualcosa in questi ultimi giorni, soprattutto per quanto riguarda le uscite. Infatti, Monza, Torino e Villareal sono parecchio interessate al prestito di Buchanan che potrebbe uscire.

Sempre il Monza vorrebbe avere in prestito il giovane difensore Palacios. Per quanto riguarda Frattesi, le richieste economiche del club nerazzurre sembrano essere troppo alte per la Roma ed ogni tipo di discorso sarà rinviato nel mese di giugno quando i giallorossi potrebbero essere in grado di trovare quella cifra. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni per questi giocatori.