Ha salutato i nerazzurri definitivamente, cambia maglia a sorpresa | L’annuncio ufficiale

Il giocatore ha deciso di cambiare maglia all’improvviso e lascia la squadra nerazzurra: c’è la decisione definitiva

Il mercato di gennaio sta regalando veramente tantissimi colpi di scena. Tante trattative inimmaginabili alla vigilia, infatti, si sono o si stanno concretizzando. La più clamorosa è stata indubbiamente quella che ha portato l’esterno georgiano, Kvicha Kvaratskelia dal Napoli al Paris Saint-Germain. Una corte durata un anno ed andata a segno.

Ma anche il Manchester City ha deciso di investire tantissimo per fare un vero e proprio restyling della rosa che inevitabilmente dovrà avere un necessario ricambio generazionale. E tanti soldi sono stati investiti soprattutto per riuscire a rinforzare la squadra in vista di un possibile blocco del mercato dovuto alle presunte violazioni del FFP.

Anche il Milan è una società molto attiva sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda gli acquisti della società rossonera è ufficiale l’arrivo di Kyle Walker proprio dai citizens e sembra essere molto vicino anche quello dell’attaccante messicano, Santiago Gimenez.

Intanto, un protagonista della nostra Serie A ha deciso di lasciare la sua squadra. I nerazzurri lo lasciano partire a titolo definitivo. Il ragazzo vuole trovare maggiore continuità in campo e giocarsi le proprie carte altrove.

Serie A, il giocatore lascia i nerazzurri definitivamente: c’è l’accordo

Un affare che si è concluso da poco è quello che ha portato l’oramai ex portiere dell’Atalanta, Pierluigi Gollini, alla Roma. Il giocatore non riusciva a trovare spazio a Bergamo alle spalle di Carnesecchi e ha deciso di cambiare destinazione.

Da qui la volontà di provare questa nuova esperienza nella Capitale alle spalle di Svilar e provare ad aiutare la squadra giallorossa a raggiungere i propri obiettivi in campo. La stessa società giallorossa ha già dato l’annuncio ufficiale di questo affare.

Roma, il sogno è sempre lo stesso sul mercato

In casa giallorossa, oltre a rinforzare la porta, si sta pensando anche ad altre zone di campo. E l’obiettivo principale è sempre lo stesso, Davide Frattesi. I capitolini, ad oggi, non hanno ancora fatto cessione per avere il gruzzolo per presentare l’offerta.

Per questo, al momento, sembra che ogni genere di discorso possa essere rinviato a giugno, quando ci sarà più tempo a disposizione. Anche perchè i 45 milioni di euro richiesti sono davvero inarrivabili.