Non voglio venire da voi | Ha rifiutato il trasferimento: delusione tremenda per la società

Il giocatore ha rifiutato a sorpresa il trasferimento e la società è rimasta delusa dalla sua decisione

Il calciomercato di gennaio ha già regalato e potrebbe regalare qualche colpo ad effetto. Sicuramente, il trasferimento più clamoroso, è stato quello di Kvicha Kvaratskelia dal Napoli al Paris Saint-Germain, per la cifra di 75 milioni di euro. Adesso, la società di Conte, è in pressing sul sostituto con i profili di Garnacho e Adeyemi in prima fila.

Anche il Manchester City, in vista di un possibile blocco del mercato, ha deciso di investire in maniera pesante. Ed oltre ai giocatori già arrivati, potrebbe arrivare ancora Cambiaso dalla Juventus per cui potrebbe essere presentata un’offerta da 65 milioni di euro, anche se i bianconeri ne chiedono circa 80.

Anche il Milan sta lavorando molto in sede di mercato. I rossoneri hanno già portato a Milano il terzino inglese, Kyle Walker. Ma occhio anche ai rinforzi che potrebbero arrivare sia in mezzo che in attacco. I profili più seguiti sono quelli di Santiago Gimenez e Samuele Ricci.

Intanto, una trattativa del mese di gennaio, ha avuto un risvolto clamoroso. Infatti, il giocatore ha rifiutato di andare nella società che non l’ha presa bene.

Mercato, il giocatore rifiuta clamorosamente il trasferimento

Una delle trattative più importanti di questo mercato, è stata sicuramente quella per portare il difensore Veiga dal Chelsea alla Juventus con un prestito secco e oneroso da 5 milioni di euro.

Ma sul giocatore, c’era anche la Lazio. E la conferma è arrivata dal ds dei biancocelesti, Fabiani: “Avevamo individuato Veiga, poi il ragazzo ha scelto di andare alla Juventus e gli auguriamo il meglio. Noi non dobbiamo fare un calciomercato ad effetto soltanto per prendere in giro i tifosi”.

Serie A, occhio agli ultimi giorni di mercato

Intanto, in Serie A, ancora qualche trattativa potrebbe essere sbloccata. Come quella per portare il giovane difensore dell’Inter, Palacios, al Monza in prestito secco. O l’esterno canadese Buchanan, cercato dallo stesso Monza, Villareal, Torino, Ajax e Fiorentina.

Per quanto riguarda, invece, Frattesi, la situazione sembra essersi bloccata. Il giocatore dovrebbe rimanere all’Inter e per il passaggio alla Roma se ne potrebbe parlare in estate.