Svolta Nico Paz, ma che beffa per l’Inter | Cambia di colpo la sua carriera

Nico Paz è un obiettivo dell’Inter per l’estate, ma per lui le cose potrebbero cambiare davvero molto presto

La società nerazzurra ha già iniziato a programmare il proprio futuro da parecchi mesi. Marotta, Ausilio e Baccin, infatti, per stessa ammissione del ds interista, stanno guardando alla prossima stagione per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi e provare a renderla ancora più competitiva rispetto a quella di questa stagione.

Ma, alla competitività, la dirigenza dovrà necessariamente abbinare alcuni diktat che sono stati ordinati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi totale che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

E un giocatore che risponde esattamente a questi accorgimenti è sicuramente Nico Paz, trequartista del Como. Il giocatore sta facendo davvero molto bene in questa sua prima avventura in Italia e ha suscitato molto interesse.

Ma per lui le cose potrebbero cambiare davvero molto presto. E la società nerazzurra dovrà fare molta attenzione a questo perchè potrebbe cambiare radicalmente le cose per il suo eventuale acquisto in estate.

Nico Paz all’Inter? Le cose potrebbero complicarsi

L’arrivo eventuale di Nico Paz all’Inter non è una cosa di semplicissima realizzazione. Il giocatore, come si sa, è sotto il controllo del Real Madrid che lo ha ceduto al Como per 6 milioni di euro, avendo una recompra da 12 milioni oltre al 50% sulla sua futura rivendita. E questo è un particolare da non sottovalutare.

Infatti, non è cosa facile andare a trattare con il Real Madrid e Florentino Perez, così come non lo sarebbe farlo con il Como. Lo stesso tecnico, Cesc Fabregas ha annunciato che nel caso il giocatore dovesse rimanere in Lombardia, verrebbero rifiutate offerte anche da 50 milioni di euro – a dimostrazione della potenza della proprietà.

Como, mossa a sorpresa per Nico Paz

Intanto, secondo quanto annunciato da Gianluca Di Marzio, arriva la mossa a sorpresa del Como per quanto riguarda Nico Paz. Infatti, la società ha intenzione di trattare l’eliminazione di tutte le clausole, proponendo un’offerta da 15 milioni al Real Madrid.

Quindi, per l’Inter, le cose si complicherebbero in maniera ulteriore. Il giocatore piace davvero tantissimo, ma le cose sono davvero molto complicate per portarlo a Milano.