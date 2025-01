Svolta Vinicius jr, a sorpresa ha detto no | Non vuole giocare per loro

Vinicius jr, a sorpresa, rinuncia alla maxi offerta: il giocatore ha deciso che non vuole giocare per loro

Il calciomercato di gennaio, in tutta Europa, ha regalato tanti fuochi d’artificio inaspettati. Sicuramente il colpo più entusiasmante lo ha messo a segno il Paris Saint-Germain con l’arrivo dell’esterno georgiano, Kvicha Kvaratskelia che è passato alla società francese per la cifra di 75 milioni dopo una corte durata un anno intero.

Anche il Manchester City, prevedendo un possibile blocco del calciomercato, ha aperto il portafoglio portando tanti giocatori per iniziare quella che è l’operazione svecchiamento, mantenendo sempre alta la competitività. E adesso, occhio perchè Guardiola vorrebbe affondare il colpo su Andrea Cambiaso della Juventus.

Tornando in Italia, il Milan è una delle squadre molto attive, visto che ha acquistato proprio dai citizens l’esterno destro di difesa, Kyle Walker, ed è molto vicina a prelevare l’attaccante messicano, Santiago Gimenez.

Intanto, un altro dei giocatori al centro di tantissime voci di mercato è anche l’esterno brasiliano del Real Madrid, Vinicius jr che, però, ha deciso di giurare fedeltà alla società spagnola in cui vuole rimanere ancora per tantissimi anni.

Vinicius jr, clamoroso no di mercato: non vuole giocare per loro

Vinicius jr è forse il giocatore più forte al mondo in questo momento storico. L’attaccante brasiliano ha già vinto tantissimo con la maglia del Real Madrid e la sua fame non si è fermata. Ma arrivano voci di mercato che lo vorrebbero in Arabia Saudita per cifre pazzesche.

A queste voci, il giocatore, ha commentato così a Bernabeu Digital: “Ho segnato 101 gol con il club dei miei sogni. Sono entrato da bambino e riuscire ad entrare nella storia di questo club mi rende la persona più felice del mondo. Grazie a tutti i miei compagni per avermi aiutato. Hala Madrid”.

Real Madrid, alla ricerca dell’equilibrio

Il Real Madrid, in questo momento, è alla ricerca di un equilibrio tattico. La squadra di Carlo Ancelotti, dopo l’arrivo di Mbappè, ha veramente tanti tenori in campo e, ovviamente, è necessario trovare una quadra per far spiccare in qualche modo tutte le individualità.

Una quadra che pian piano si sta trovando, visto che la continuità sta cominciando ad arrivare, come dimostra anche il primo posto in solitaria in Liga Spagnola.