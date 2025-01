Prenotato per giugno, altro colpo firmato Marotta | Che regalo per Inzaghi

Beppe Marotta vuole prenotare il super colpo in vista del mercato estivo: sarebbe un gran regalo per Simone Inzaghi

L’Inter ha già iniziato a programmare il futuro in vista della prossima stagione da parecchi mesi. La società nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata sul mercato, soprattutto vista la presenza del nuovo Mondiale per Club, ed ha intenzione di rendere competitiva la rosa di Simone Inzaghi sia per il campionato, sia per quanto riguarda la Champions League.

Ma, per farlo, Marotta, Ausilio e Baccin dovranno osservare quelli che sono i diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi di squadra e di abbassare il monte ingaggi che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Intanto, come anticipato, la dirigenza sta iniziando a vagliare i primi profili che possano fare al caso del progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi e che possano coniugarsi al meglio con i suoi dettami.

E c’è un giocatore in particolare che la società vuole bloccare in vista dell’estate e che ha iniziato a monitorare con molta attenzione. Il suo eventuale arrivo a Milano sarebbe un grosso regalo per Simone Inzaghi.

Inter, si punta al super colpo per giugno

L’Inter punta a rinforzarsi, come ammesso dallo stesso ds Ausilio prima della partita contro lo Sparta Praga, e uno dei reparti che bisognerà rinforzare è sicuramente quello della difesa. A tal proposito, c’è già un giocatore preferito.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri stanno seguendo con molta attenzione la coppia di centrali del Bologna, Beukema-Lucumì. Ma Simone Inzaghi, per caratteristiche, ha scelto l’olandese capace di essere più regista. Ovviamente bisognerà trattare con una società molto complicata come il Bologna. Ma l’interesse è di quelli importanti.

Beukema-Inter, destino già scritto?

Sam Beukema è uno dei migliori difensori dell’intera Serie A. E, di recente, ha rilasciato anche un’intervista in cui, come obiettivo, si era preposto quello di dover arrivare in una big entro due stagioni.

Adesso, si parla dell’interesse da parte dell’Inter e chissà che il futuro del difensore olandese non possa essere davvero quello di vestire la maglia nerazzurra. Bisogna attendere qualche mese per saperne di più.