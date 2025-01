Inter, ecco il nuovo stadio | Niente Milano: la società ha fatto la sua scelta

L’Inter ha fatto la sua scelta per quanto riguarda lo stadio e clamorosamente non sarà a Milano

L’Inter si trova in lotta per quanto riguarda la corsa alla vittoria dello scudetto. La squadra nerazzurra – che in questo momento ha una partita in meno da giocare contro la Fiorentina – si trova ancora in corsa, anche se questo Napoli sicuramente fa paura visto il ritmo che sta tenendo la squadra di Antonio Conte.

Oltre a questo, gli uomini di Simone Inzaghi dovranno vincere anche l’ultima partita della prima fase della Champions League contro il Monaco. Ai nerazzurri basta un pareggio per finire tra le prime otto e passare direttamente agli ottavi di finale della competizione. Ma una vittoria garantirebbe anche parecchio a livello di introiti.

Oltre a questo, ci sarà anche da pensare alla Coppa Italia, visto che a breve ci sarà anche il turno da giocare contro la Lazio che ovviamente vorrà vendicarsi dopo il 6-0 ricevuto in campionato.

Intanto, i nerazzurri, hanno preso una decisione importantissima per quanto riguarda lo stadio. La decisione clamorosa è quella di non giocare a Milano, ma in un comune vicino.

Inter, decisione per lo stadio: non sarà Milano

Dunque, come detto, l’Inter ha preso una decisione per quanto riguarda lo stadio. Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi, giornalista di Sky Sport, per la squadra Under 23 che dovrebbe formarsi per la prossima stagione, i nerazzurri hanno scelto di non giocare a Milano.

Infatti, secondo le indiscrezioni, la squadra dovrebbe essere ospitata dall’U-Power di Monza. Un’indiscrezione che, ovviamente, non da ancora la certezza di questa scelta, ma che potrebbe essere ufficiale a breve.

Inter, occhio al mercato in uscita a gennaio

La squadra nerazzurra, intanto, dovrà stare molto attenta per quanto riguarda il mercato di gennaio. Infatti, il Monza è molto attento alla situazione del giovane difensore argentino, Palacios, per un prestito secco. Occhio anche Buchanan, che piace tantissimo allo stesso Monza, ma anche al Torino e al Villareal.

Per quanto riguarda Frattesi, sembra che ogni discorso debba essere rinviato a giugno, visto che la richiesta nerazzurra resta molto alta e la Roma non si è avvicinata.