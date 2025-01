Ben 85 milioni per l’Inter | In arrivo vagonate di soldi: attenzione al colpo last minute

L’Inter pronta ad incassare 85 milioni di euro da poter reinvestire sul mercato nel mese di gennaio

L’Inter sta programmando la prossima stagione e i giocatori di cui dovrà essere composta la rosa nerazzurra per provare ad essere competitivi sia in Italia che in Champions League. Simone Inzaghi ha intenzione di avere a disposizione un gruppo di giocatori che possa essere ancora in grado di portare a casa trofei.

Ma, alla competitività, bisogna abbinare anche alcuni diktat ordinati da Oaktree. La nuova proprietà statunitense, infatti, vuole abbassare l’età media della rosa, così come vuole abbassare anche i costi totali di squadra e il monte ingaggi che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Marotta, Ausilio e Baccin hanno intenzione di accettare la sfida e di raggiungere gli obiettivi che l’intero gruppo di lavoro si è imposto, anche se, senza dubbio, non rappresenta un compito di semplice esecuzione.

Intanto, per i nerazzurri, sono in arrivo tantissimi soldi. Ben 85 milioni di euro che potrebbero essere in parte investiti per un colpo last minute nella sessione di calciomercato di gennaio. La dirigenza sta facendo le sue valutazioni.

Inter, in arriva tantissimi soldi

L’Inter, come sappiano, sta facendo un grandissimo percorso in Champions League. Contro ogni tipo di pronostico, vista una prima fase fatta di partite non semplicissime, i nerazzurri sono al momento tra le prime otto e, quindi, in tal caso accederebbero direttamente agli ottavi di finale della competizione.

Ma c’è di più, perchè l’ultimo turno prevede la sfida tra i nerazzurri ed il Monaco. Un’eventuale vittoria contro la squadra francese consentirebbe all’Inter, tra premi vari e grazie alle partite vinte totali di accumulare la cifra di 85 milioni di euro. Cifra che, perlomeno in parte, potrebbe essere investita in sede di mercato per un rinforzo.

Inter, occhio al mercato di gennaio

La società nerazzurra sta pensando di intervenire in sede di calciomercato per regalare a Simone Inzaghi un rinforzo che possa fare in modo che la squadra possa avere forze fresche per questa seconda parte di stagione.

Il nome che in questo momento sembra più accreditato è quello di Zalewski della Roma. Il giocatore andrebbe a sostituire, eventualmente, Buchanan che andrebbe a giocare in prestito.