Clamoroso Osimhen, atteggiamento violento | “Mi ha dato un pugno”

L’ex centravanti del Napoli al centro delle polemiche in Turchia per un presunto atteggiamento violento

Victor Osimhen, alla fine della scorsa estate, ha lasciato il Napoli per un clamoroso trasferimento in Turchia per giocare con la maglia del Galatasaray. Il giocatore, di fatto, aveva deciso di lasciare la società campana da tempo e già dallo scorso mercato di gennaio c’erano delle offerte per lui, soprattutto dall’Arabia Saudita.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, ha sempre declinato e non ha mai accettato. Ma aveva promesso al ragazzo che, se avesse rinnovato il suo contratto per una stagione, non facendo perdere al Napoli un sostanzioso guadagno, lo avrebbe lasciato partire per una big. L’accordo è stato trovato, ma in estate non sono arrivate le offerte che il club si aspettava per il giocatore.

Solo il Chelsea ha provato a raggiungere un accordo, ma senza successo. E, alla fine, il Galatasaray, ha ottenuto il giocatore in prestito, con la possibilità di cederlo ad una big europea se fosse arrivata un’offerta da 80 milioni di euro per il Napoli. Ma le cose non sono andate così almeno per ora.

Anzi, in questi giorni è montata la polemica sul nigeriano per una presunta condotta violenta avuta. Le accuse su di lui sono piuttosto pesanti e si attende una sua risposta.

Osimhen, polemiche senza fine: presunta aggressione

Osimhen, in Turchia, è al centro delle polemiche per un presunto atteggiamento polemico. Il giornalista Tolga Bozduman, come riportato dal media turco Posta, avrebbe ricevuto un pugno dal giocatore. Il giornalista, insieme ad altri colleghi, avrebbe filmato il giocatore.

Non appena i riflettori si sono spenti, l’attaccante nigeriano avrebbe chiesto di cancellare il video in maniera minacciosa e, a quel punto, al rifiuto del giornalista, gli avrebbe scagliato un pugno. Adesso, si attende la risposta del calciatore a queste accuse.

Osimhen, una grana per il Napoli

Osimhen è senza dubbio un attaccante fortissimo che ha fatto le fortune del Napoli, specie nell’anno della vittoria dello scudetto. Il giocatore nigeriano, però, spesso è stato al centro delle polemiche.

Questo ritrovarsi sempre al centro dell’attenzione, potrebbe frenare gli occhi delle big che vorrebbero evitare di stare sotto i riflettori. Ma vedremo se qualcuno punterà su di lui e se il Napoli riuscirà ad ottenere una cifra cospicua.