Ecco Chiesa, ritorno col botto in Serie A | Con lui si vince lo scudetto

Federico Chiesa, dopo il passaggio estivo al Liverpool, potrebbe ritornare in Serie A la prossima stagione

Il mercato di gennaio ha già offerto parecchie e clamorose sorprese per quanto riguarda le trattative. Infatti, tantissimi giocatori, in maniera inaspettata, hanno cambiato squadra. A partire dall’esterno georgiano, Kvicha Kvaratskelia che dopo l’essersi convinto a rimanere al Napoli in estate, ha deciso di accettare la corte del Paris Saint-Germain.

Adesso, la squadra di Antonio Conte, sta provando a cercare un sostituto che possa essere all’altezza. Il profilo di Garnacho sembra essere sfumato sempre di più. Al suo posto, i partenopei, stanno provando a capire la fattibilità per arrivare all’attaccante del Borussia Dortumund, Adeyemi che, in estate, piace anche alla Juventus.

Intanto, anche il Milan è stato molto attivo in questa finestra. I rossoneri sono riusciti a prelevare dal Manchester City il terzino destro Kyle Walker. Ma occhio anche alle manovre in attacco, dove il grande obiettivo che sembra avvicinarsi sempre di più è quello dell’attaccante messicano, Santiago Gimenez.

Intanto, si ritorna a parlare di Federico Chiesa. L’esterno, attualmente al Liverpool, non è ancora in condizione per giocare titolare e il minutaggio è sempre più scarso. Tante squadre si stanno interessando a lui.

Chiesa, c’è la fila per l’esterno

Federico Chiesa non è contento al Liverpool e l’idea di lasciare il club inglese si sta facendo sempre più presente nella sua testa. Anche il ct Luciano Spalletti ha auspicato un suo ritorno in Italia in modo da poterlo tenere d’occhio più da vicino.

Su di lui resta sempre vivo l’interesse del Napoli, visto che è un pupillo di Conte. Ma non ci sono solo i campani su di lui, Il giocatore è monitorato anche dall’Inter, che vuole un elemento che sappia saltare l’uomo. Occhio anche al Milan che sulla destra non ha ancora trovato un assetto definitivo nel suo reparto avanzato e potrebbe puntare su di lui.

Chiesa, c’è anche una clamorosa suggestione

Su Chiesa, come abbiamo visto, ci sono quasi tutte le big del nostro campionato. Ma sull’esterno occhio anche ad una clamorosa suggestione di cui si è tanto parlato in queste settimane.

La Fiorentina, alle giuste condizioni, potrebbe pensare di riportare a casa il ragazzo cresciuto nel proprio vivaio. Una situazione sicuramente affascinante, da tenere d’occhio.