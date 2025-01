Addio ad Inzaghi, ha scelto di lasciare i nerazzurri | Firma ufficiale con il nuovo club

Il giocatore lascia i nerazzurri e Inzaghi per il nuovo club: arriva l’ufficialità dell’operazione

Il mercato di gennaio è già entrato nel vivo e non ha mancato di mettere in piedi delle operazioni clamorose. Una di queste, ad esempio, riguarda Kvicha Kvaratskelia. Il giocatore georgiano, quest’estate, avrebbe voluto lasciare il Napoli, ma Antonio Conte lo aveva convinto a rimanere per vincere lo scudetto.

La situazione è cambiata radicalmente, visto che il ragazzo, nella finestra invernale, ha deciso di ritornare indietro sui suoi passi e di accettare la corte del Paris Saint-Germain per 75 milioni di euro. Adesso, i partenopei, sono alla ricerca del suo sostituto. La pista che portava a Garnacho sembra essersi raffreddata molto, per questo è tornato in auge il profilo di Adeyemi.

Un altro grande colpo potrebbe essere messo a segno dal Milan, che dopo l’arrivo di Kyle Walker dal Manchester City, è molto vicino ad acquistare l’attaccante messicano, Santiago Gimenez che sta facendo vedere grandi cose anche in Europa, per ultima, la doppietta al Bayern Monaco in Champions League.

Invece, un giocatore saluta la squadra nerazzurra ed Inzaghi. Per lui, arriva la sua nuova squadra. L’operazione è stata ufficializzata e tutti i termini contrattuali sono stati messi a posto. Inizierà una nuova avventura.

“Addio, vado via”: il giocatore lascia la squadra nerazzurra

Una delle operazioni più interessanti di questo calciomercato di gennaio e che riguarda la Serie B, è quella che riguarda il giocatore del Pisa, Bonfanti, che ha deciso di lasciare la squadra nerazzurra ed il suo allenatore Filippo Inzaghi.

Il giocatore ha deciso di andare al Bari, squadra in cui potrà trovare maggiori stimoli e spazio. Bonfanti si trasferisce in Puglia con la formula del prestito. A fine stagione ritornerà in Toscana, magari con la squadra promossa in Serie A.

Mercato, occhio in casa Inter

Per quanto riguarda l’Inter, invece, bisogna fare attenzione agli ultimi giorni di calciomercato. La squadra nerazzurra, infatti, ha intenzione di mandare a giocare in prestito l’esterno canadese, Tajon Buchanan, ma al suo posto, ovviamente, dovrà arrivare un sostituto.

I nerazzurri puntano a Zalewski della Roma, ma occhio alla possibilità di andare su un difensore centrale, visto che le condizioni di Acerbi preoccupano parecchio.